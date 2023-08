Zobacz wideo Agrounia deklaruje udział w wyborach. "Będzie czarnym koniem"

- Ktoś tutaj powiedział wśród państwa, że zdrajców trzeba tępić. Tak, trzeba ich moralnie tępić, bo w Polsce jest potężny obóz zdrady narodowej, który dziś zabiega o władzę. Potężny obóz, który nas rozbrajał w czysto militarnym sensie, jak i w sensie moralnym i każdym innym - powiedział podczas niedzielnego pikniku wojskowego w Zawichoście Jarosław Kaczyński. - Te wszystkie opowieści, że Polska to brzydka panna bez posagu, że w gruncie rzeczy musimy cicho siedzieć i liczyć, że wesprą nas z zewnątrz, te wszystkie opowieści były nieustannie sączone lub wprost opowiadane przez środki masowego przekazu, przez różnych ludzi, którzy cieszyli się autorytetem - dodał.

Jarosław Kaczyński ostrzega przed "potężnym obozem zdrady narodowej". Opozycja: Oszalał

Na słowa Kaczyńskiego o "tępieniu zdrajców" zareagowali politycy opozycji. "Kaczyński oszalał. Wskazuje zdrajców. Powtórka z Trumpa w Polsce? Co teraz? Wezwanie do ataku na Sejm jak przegrają? Lincz na osobach o innych przekonaniach politycznych? Ofiary? Czas na normalność." - skomentował europoseł Adam Jarubas z PSL.

"Jest tylko jedno pytanie: Czy chcesz, by Kaczyński i jego PiSmafia złodziei utrzymała władzę? Ale na nie odpowiedzieć trzeba wyłącznie na kartach wyborczych do Sejmu i Senatu!" - napisał Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.

"Rano jeszcze byli najbardziej patriotyczni ("Kawa na Ławę"), a wieczorkiem już nie licytują patriotyzmem, tylko zdradą narodową politycznych rywali. Jarosławie Kaczyński, zabraknie ci kłamstw, języka i ekstremalnych pomysłów do 15 października, trochę zwolnij" - napisał z kolei Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki.

Jarosław Kaczyński pojawił się na pikniku wojskowym w Zawichoście

Pikniki wojskowe pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" organizuje z okazji Święta Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej. Podczas pikniku wojskowego w Zawichoście Jarosław Kaczyński zwracał uwagę, że w Polsce przez lata nie dbano o krzewienie patriotyzmu w życiu publicznym. Prezes PiS powiedział, że poprzednie rządy walczyły z patriotyzmem i stosowały "pedagogikę wstydu". Jarosław Kaczyński przekonywał, że społeczeństwo musi być zjednoczone w patriotyzmie.

Podczas wystąpienia przed mieszkańcami Zawichostu mówił o niebezpieczeństwie demoralizacji, nienawiści i agresji ze strony politycznych przeciwników Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński podkreślił, że należy bronić polskiej godności i suwerenności. Odnosząc się do wyborczych haseł jednej z partii dodał, że Zjednoczona Prawica chce, aby każda polska rodzina mogła pozwolić sobie na dom, dwa samochody, grill i wyjazdy na wakacje. - Kto potrafił do tego Polskę przybliżyć w ciągu ostatnich lat w sposób bardzo znaczny - oni, czy my? - pytał Jarosław Kaczyński.