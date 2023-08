Leszek Miller drwi z Kaczyńskiego i wyznaje: Po raz pierwszy w życiu nie będę głosował na Lewicę

W niedzielę gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 był Leszek Miller. Jak podkreślił, kampania wyborcza, która oficjalnie rozpoczęła się kilka dni temu, "będzie odmienna niż te, które poznaliśmy przez wiele lat funkcjonowania polskiej demokracji". - Bo też stawka jest inna. PiS nie walczy tylko, żeby zostać w polityce, czy żeby być w polityce. PiS walczy, żeby być na wolności. I w związku z tym uczyni wszystko, co będzie mógł, żeby pozostać na wolności. To znaczy, żeby wygrać te wybory - powiedział.

- Wyobrażam sobie, że w kręgach kierowniczych PiS jest takie przekonanie, czy właściwie taka wątpliwość, że "no dobrze, ale co się stanie, jeżeli my pójdziemy za kraty?", "co się z nami stanie?", "co się stanie z naszymi rodzinami?". Bo prędzej czy później za te wszystkie szachrajstwa, za to łupienie naszego wspólnego gospodarstwa, oni będą musieli odpowiedzieć - stwierdził były premier.

"Po raz pierwszy w życiu nie będę głosował na Lewicę"

Leszek Miller mówił również o Donaldzie Tusku i o tym, że dzisiaj z nim "nikt nie wygra". Zdaniem europosła lider Platformy Obywatelskiej jest "jedynym politykiem", który "w takim bezpośrednim starciu, jeden na jeden, gdzieś w czasie kampanii wyborczej, pokona każdego". - Ponieważ w PiS jest taka świadomość, to stąd ta zajadłość w krytykowaniu Tuska - zauważył.

Na antenie TVN24 były premier ubolewał również, iż opozycja nie dogadała się ws. jednej listy. - Uważam, że - ponieważ nie udało się uczynić jednej listy kandydatów do Sejmu - teraz my wyborcy powinniśmy uczynić jedną listę wyborców do Sejmu. To znaczy: niezależnie od naszych poglądów politycznych głosować na to ugrupowanie, które ma szansę wygrać - powiedział i dodał, że jest jedno takie ugrupowanie, czyli Koalicja Obywatelska. - Powiem wprost, że ja po raz pierwszy w życiu nie będę głosował na Lewicę, tylko będę głosował na polityka KO. Właśnie z uwagi na to, żeby przyłączyć się do tej grupy, która powiększa szanse tej partii w wygraniu wyborów - zaznaczył Leszek Miller.

Miller drwi z Kaczyńskiego i "ujawnia" czwarte pytanie referendalne

Wcześniej w niedzielę europoseł zadrwił w mediach społecznościowych z prezesa PiS i "ujawnił" czwarte pytanie referendalne. "Kto jest najprzystojniejszym mężczyzną w Polsce i dlaczego Jarosław Kaczyński?" - napisał Leszek Miller w serwisie X (dawniej Twitter).

Prawdziwe czwarte pytanie ujawni w poniedziałek najprawdopodobniej jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości. Z nieoficjalnych ustaleń Interii wynika, że ma ono dotyczyć kwestii bezpieczeństwa. Od piątku PiS ujawnia pytania, które mają pojawić się w październikowym referendum. Pierwsze, które przedstawił Jarosław Kaczyński, ma brzmieć: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". Drugie, wyjawiła je Beata Szydło, to: "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?".

Trzecie pytanie z kolei zaprezentował Mateusz Morawiecki w niedzielę. Brzmi ono: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?". Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że w spocie opublikowanym przez premiera pojawia się animacja, w której iksem zaznaczona jest odpowiedź "NIE", co w wyraźny sposób sugeruje odbiorcom, która odpowiedź jest "właściwa". Całość ma dramatyczny wydźwięk i skupia się na eskalowaniu wrażenia, że Polska jest w niebezpieczeństwie, a ewentualna wygrana opozycji to bezpośrednie zagrożenie dla losów Polaków.

Bardzo szybko na pytanie szefa rządu zareagował Robert Biedroń, który otrzymał oficjalne pismo ws. migrantów od Komisji Europejskiej. Wynika z niego, że Polska ma prawo być zwolnioną z przymusowej relokacji. Wszystko dlatego, że nasz kraj przyjął już uchodźców z Ukrainy.

