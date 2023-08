Z kim PiS mógłby stworzyć koalicję po wyborach? Zdaniem Polaków liczy się tylko jedna partia [SONDAŻ]

Andrzej Duda zdecydował o terminie wyborów parlamentarnych - odbędą się 15 października. Z wielu sondaży wynika, że dużą szansę na wygraną ma PiS, jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie może raczej liczyć na większość i samodzielne rządy. Dlatego też pojawiają się spekulacje na temat możliwej koalicji.

Z kim PiS mógłby stworzyć koalicję po wyborach? Polacy: Z Konfederacją lub z nikim

Pytanie o to, z którym z ugrupowań Prawo i Sprawiedliwość "najłatwiej" utworzyłoby koalicję powyborczą, zostało zadane uczestnikom badania SW Research dla rp.pl. 30 proc. z nich stwierdziło, że PiS mogłoby wejść w układ z Konfederacją. Nieco mniej - bo 28,5 proc. respondentów - uznało, iż partia rządząca nie stworzyłby koalicji z żadnym innym ugrupowaniem. W czasie badania:

8,5 proc. badanych wskazało na koalicję PiS-PSL;

5,3 proc. - PiS-Koalicja Obywatelska;

3,3 proc. - PiS-Nowa Lewica;

3 proc. - PiS-Polska 2050.

21,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Konfederację za partię, której najłatwiej byłoby się porozumieć z Prawem i Sprawiedliwością w celu stworzenia koalicji po wyborach częściej uważają mężczyźni (32 proc.) niż kobiety (28 proc.). Odpowiedź tę chętniej niż młodsi respondenci wskazywali badani, którzy ukończyli 50 rok życia (32 proc.)

- przekazała "Rzeczpospolitej" Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research. Jak dodała, taki układ powyborczy wskazała co trzecia osoba z wyższym wykształceniem oraz 38 proc. respondentów posiadających dochody mieszczące się w granicach 4001-5000 złotych netto. Takiego zdania są też mieszkańcy największych miast (42 proc.).

Liderzy Konfederacji o ewentualnej koalicji z PiS

Czy koalicja PiS-Konfederacja jest możliwa? Krzysztof Bosak zapowiadał jasno, że nie, jednak Sławomir Mentzen mówił: "Jeśli obie partie, czy to PiS, czy PO, zgodzą się realizować nasz program, to wszystko jest na stole. Jeśli ktoś będzie chciał realizować nasz program dotyczący obniżania i upraszczania podatków, to ja nie mam nic przeciwko". Również prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewniał, że po wyborach jego ugrupowanie nie będzie rządzić z Konfederacją. - Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy - powiedział.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8-9 sierpnia 2023 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18 roku życia.

