Ekspert o pytaniu Morawieckiego. "Kompletnie nie ma sensu". Wyjaśnia, jak powinno brzmieć

Dr Marcin Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami skomentował propozycję pytania referendalnego, którą w niedzielę przedstawił Mateusz Morawiecki. Brzmi ono tak: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?". Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że w spocie opublikowanym przez premiera pojawia się animacja, w której iksem zaznaczona jest odpowiedź "NIE", co w wyraźny sposób sugeruje odbiorcom, która odpowiedź jest "właściwa". Całość ma dramatyczny wydźwięk i skupia się na eskalowaniu wrażenia, że Polska jest w niebezpieczeństwie, a ewentualna wygrana opozycji to bezpośrednie zagrożenie dla losów Polaków.

Mateusz Morawiecki ujawnił trzecie pytanie referendalne. Ekspert: Nie ma sensu

Duszczyk podkreśla, że w obecnym projekcie unijnym nie ma przymusowej relokacji. Zwraca uwagę na różnice między obecną unijną propozycją a mechanizmem z 2016 roku. "Istnieje także możliwość wyłączenia z udziału w całym pakiecie solidarności dla państw, które podlegają szczególnej presji migracyjnej. Obecnie są to takie kraje jak Polska, Włochy, Grecja, Litwa czy Łotwa. Mogłyby one, ale nie musiałyby, uczestniczyć w pakiecie" - zauważa ekspert. Dalej przypomina, że "propozycja solidarności europejskiej, w tym dobrowolnej relokacji, nie została ograniczona do obywateli z Bliskiego Wschodu czy Afryki. Może dotyczyć również Ukraińców czy Białorusinów". "Propozycja dobrowolnej relokacji w pakiecie solidarnościowym została przedstawiona nie przez mityczną 'biurokrację europejską', tylko przez rząd Szwecji w ramach sprawowanej prezydencji w Unii Europejskiej po konsultacjach z państwami członkowskimi, co uprawdopodobniło akceptację w Radzie UE" - wyjaśnia.

Duszczyk zwraca ponadto uwagę na język, którym posłużono się przy ułożeniu pytania dotyczącego migracji. Podkreśla, że "nie ma czegoś takiego jak 'nielegalny migrant'". "Są za to 'nielegalna migracja' lub 'nielegalne przekroczenie granicy'. Aby prawidłowo oddać, o kogo chodzi, stosuje się zwrot 'nieudokumentowany migrant'. Przykładowo: migrant ma zgodę na pobyt, ale nie ma zezwolenia na pracę" - podkreśla. W podsumowaniu pisze: "Tak zadane pytanie nie ma kompletnie sensu. W kontekście Polski pytanie powinno brzmieć: 'Czy jesteś za dalszym otwieraniem polskiego rynku pracy dla cudzoziemców w celu utrzymania konkurencji gospodarki i poradzenia sobie z wyzwaniami starzenia się społeczeństwa?'".

Referendum i wybory parlamentarne 2023

11 sierpnia Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło przedstawianie propozycji czterech pytań referendalnych. Pierwsze z nich ma brzmieć: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". Druga propozycja, ogłoszona wczoraj, to: "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn?". Trzecia: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?". W poniedziałek 14 sierpnia zostanie opublikowany film z propozycją czwartego pytania referendalnego.