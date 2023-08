Spięcie ws. prywatyzacji. Morawiecki: "Ale ból w szeregach PO". Belka: "To właśnie TY doradzałeś"

Od piątku Prawo i Sprawiedliwość ujawnia pytania, które mają pojawić się w październikowym referendum. Pierwsze, które przedstawił Jarosław Kaczyński, ma brzmieć: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". Drugie, wyjawiła je Beata Szydło, to: "Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?".

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński o chodzeniu na grzyby: Nie damy sobie zabrać tej wolności!

Spięcie polityków w sieci. Morawiecki: "Ale ból w szeregach PO". Belka: "To właśnie TY doradzałeś"

Po przedstawieniu pytań pojawiły się głosy, że mają one uderzać w Donalda Tuska i opozycję. Odniósł się do nich Mateusz Morawiecki w serwisie społecznościowym X (dawniej Twitter). "Ale ból w szeregach PO i sprzyjających jej mediach! Zapytam wiec drugi raz: gdzie są NASZE pieniądze z WASZEJ prywatyzacji?" - zapytał premier i dodał: "Jakie PROGRAMY dla LUDZI uruchomiliście za 57,8 mld zł?".

Wpis szefa rządu postanowił skomentować Marek Belka. "Mateuszu, to właśnie TY doradzałeś, jak te NASZE pieniądze zagospodarować. W banku, którego TY byłeś szefem, TWOI LUDZIE doradzali przy prywatyzacji" - stwierdził były premier i szef Narodowego Banku Polskiego, a obecnie europoseł. "Czy moglibyście - TY, TWÓJ SZEF i reszta WASZEJ KLIKI - przestać traktować NAS POLAKÓW, jak idiotów?" - napisał.

Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki jako prezes Banku Zachodniego WBK zasiadał w Radzie Gospodarczej przy premierze i doradzał Donaldowi Tuskowi w latach 2010-2012. Zwrócił na to uwagę Jakub Karnowski, były prezes PKP S.A. "Panie Premierze, dlaczego nie mówi Pan Polakom, że osobiście Pan zarabiał na 'haniebnym procederze prywatyzacji'. Pański 'zagraniczny' bank doradzał PKP S.A. w prywatyzacji PKP Energetyka oraz PKP Cargo. Dostał Pan jako prezes 'obcego' banku zapłatę za tę usługę która w części sfinansowała Pana wielomilionowe wówczas zarobki a w części - jako dywidenda - została wytransferowana z Polski do Pańskich ówczesnych mocodawców na wyspach brytyjskich. Nie głupio Panu?" - zapytał. Jak z kolei podaje money.pl, kierowany przez Morawieckiego BZ WBK doradzał też przy sprzedaży 30-procentowego pakietu spółki Ciech oraz prywatyzacji Zakładów Azotowych Puławy i Zakładów Chemicznych Police.

Sam premier do tego okresu swojej kariery odniósł się na początku roku. - Mogłem dobrze doradzić w prowadzeniu gospodarki tej ekipie, na czele której wtedy stał właśnie Donald Tusk.Myślę, że to on przede wszystkim może sobie pluć w brodę, że z dobrych, bardzo dobrych rad dotyczących uszczelnienia systemu budżetowego wtedy nie skorzystał - powiedział.

Ludzie pytają o pieniądze z KPO. Fogiel: Komisja Europejska blokuje

Pod postem Mateusza Morawieckiego można znaleźć też sporo pytań dot. pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnijmy, KPO jest planem finansowym stworzonym przez Unię Europejską, aby pomóc państwom członkowskim w odbudowie ekonomicznej po pandemii koronawirusa. Obejmuje on łączną pulę funduszy w wysokości 750 mld euro, z czego Polska ma prawo do skorzystania z równowartości ok. 160 mld złotych. Z tej kwoty 107 mld złotych będzie przyznawanych w postaci dotacji i 52 mld złotych w postaci preferencyjnych pożyczek. Wypłata środków jest związana z wypełnieniem tzw. kamieni milowych. W przypadku Polski chodziło m.in. wprowadzenie zmian w sądownictwie. Na początku lutego Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, dzięki któremu - jak twierdzi rząd - Polska otrzyma pieniądze. Jednak prezydent Andrzej Duda skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, aby sędziowie zbadali jej zgodność z konstytucją.

Zapytała o to m.in. blogerka Kataryna. Odpowiedział jej Radosław Fogiel z PiS. "Abstrahując od tego, że KPO blokuje Komisja Europejska, to strasznie dziwny ma Pani kurs wymiany" - stwierdził, zwracając uwagę na podaną przez blogerkę kwotę.

Trzecie pytanie referendalne ma przedstawić w niedzielę Mateusz Morawiecki. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć 17 sierpnia, podczas dodatkowego, dwudniowego posiedzenia, rozpoczynającego się 16 sierpnia. Referendum ma się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi, wyznaczonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę na 15 października.

Więcej na temat pytań można przeczytać w poniższych tekstach: