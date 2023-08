Samoobrona wystartuje razem z Agrounią. "Musimy wspólnie powstrzymać zło"

W czwartek działacze Ruchu Społecznego Agrounia TAK poinformowali o rejestracji komitetu w Państwowej Komisji Wyborczej. Ruch tworzy nie tylko Agrounia, ale również m.in. środowisko polityczne prezydenta Starachowic Marka Materka. - Prowadzimy różne rozmowy, z różnymi środowiskami. Cieszę się, że syn Andrzeja Leppera powiedział, że daje nam poparcie. (...) Dziś trzeba pomścić to, co PiS zrobił z Andrzejem Lepperem. To jeden z motywów ludzi, którzy z nami działają i pracują - zadeklarował Michał Kołodziejczak.

Kilka dni wcześniej, w sobotę, lider Agrounii pojawił się na wspólnej konferencji z działaczami Samooborony i jej obecnym przewodniczącym Janem Perkowskim. - Polacy potrzebują obrońców, którzy nie będą mówili, że coś będą rozdawać, tylko powiedzą: "obronimy to, co sobie wypracowaliście, obronimy państwo, które będzie stało na straży waszego bezpieczeństwa" (...) My pokazujemy dziś, że potrafimy szukać zgody, tego, co łączy. Jesteśmy gotowi do tego, by uzdrawiać to, co dzieje się na scenie politycznej, na opozycji - mówił Michał Kołodziejczak. Lider Agrounii otrzymał w sobotę od Perkowskiego biało-czerwony krawat.

Samoobrona i Agrounia powalczą wspólnie o mandaty w Sejmie

- Zaczynamy współpracować, musimy wspólnie powstrzymać to zło, które się dzieje. Naród polski jest narodem chrześcijańskim i nie można szerzyć ideologii, które matka natura stworzyła. Żeby to, co matka natura stworzyła, to musi być, a nie tworzyć sztuczne dzieła, jakieś dziwolągi, na które większość się godzi. (...) Apelowałbym do wszystkich środowisk, nie tylko rolniczych, wszyscy ludzie są potrzebni, czy pielęgniarka, czy rybak. Każda rodzina, każde dziecko musi zrozumieć, co to znaczy być Polakiem i patriotą - mówił przewodniczący Samoobrony.

Jak potwierdziła Interia.pl, działacze Samoobrony otrzymają dobre miejsca na liście Agrounii, włącznie z jedynkami. - Liczymy na 10 proc. w wyborach. I tak jestem zachowawczy, bo niektórzy mówią o 15 proc. Trzeba tak mierzyć - mówił Jan Perkowski w rozmowie z portalem. Interia.pl zwraca uwagę, że obecnie na polskiej scenie politycznej funkcjonują dwa ugrupowania o podobnej nazwie - Samoobrona (Jana Perkowskiego) i Samoobrona RP (kierowana przez Krzysztofa Prokopczyka). Druga z partii nie zdecydowała się na współpracę z Agrounią.