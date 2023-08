Spięcie na konferencji opozycji. Nitras: Panie Lucjanie, pan mi bardzo przypomina Kaczyńskiego

W czwartek podczas konferencji prasowej w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie) politycy KO mówili o obywatelskiej kontroli wyborów parlamentarnych. - Nas jest już w Polsce grubo powyżej 32 tysięcy - 32 tysiące odważnych, świadomych swoich praw obywateli, którzy chcą, aby w XXI wieku każdy Polak i każda Polka mogli cieszyć się takimi prawami, jakimi może cieszyć się normalny obywatel w demokratycznym państwie - powiedział Sławomir Nitras.

- Podstawowe prawo w XXI wieku to, że u lekarza jest lekarz, a nie policjant. Że każdy pacjent, emeryt, młody może w szpitalu dostać pomoc psychiatryczną, pomoc psychologiczną, ginekologiczną, ortopedyczną, a nie czekać na to cztery lata i cieszyć się tym, że może na grzyby chodzić w tym czasie. Pan Kaczyński w żadnej kolejce nie czeka. Kaczyński żyje w kraju, który chciałby zbudować jak PRL: należysz do PiS, jesteś częścią nomenklatury - masz wszystkie prawa. A jak nie należysz do PiS albo masz inne zdanie, to twoje prawo polega na tym, że możesz pójść na grzyby. I to jest jedyne prawo, które posiadasz - mówił polityk, odnosząc się do weekendowej wypowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier straszył bowiem rzekomą prywatyzacji polskich lasów przez Unię Europejską. Jak podkreślił, Polacy mają "wolność", chodzą na grzyby i tej "wolności nie damy sobie zabrać".

W pewnym momencie jeden z obecnych na spotkaniu mężczyzn krzyknął: "Gdzie są pieniądze z OFE, co żeście ukradli Polakom?". - My proszę pana, walczymy tu o to, żeby również pan miał prawo przy urnie wyborczej oddać głos na tego, na kogo pan chce. My chcemy żyć w kraju, w którym ja mam prawo głosować, na kogo chcę, a pan na kogo chce - odpowiedział Sławomir Nitras i dodał:

Jak pan ma na imię? Panie Lucjanie, pan mi bardzo przypomina pod jednym względem Jarosława Kaczyńskiego. Jest pan jeden, a pan robi takie zamieszanie, taką awanturę, że cały kraj pana słyszy. I to jest właśnie filozofia Kaczyńskiego. Albo jest po mojemu, mimo że jestem sam i wszyscy mają mnie słuchać, a jak nie, to zrobię zamieszanie, przeszkodzę, będę krzyczał, wyzywał od Niemców, złodziei. To są metody Jarosława Kaczyńskiego.

- Kochany panie Lucjanie, to biało-czerwone serce, z którym idziemy do wyborów, to jest symbol tego, że my chcemy zbudować Polskę, w której wszyscy będziemy się czuli dobrze. Możemy tutaj na rynku w Dzierżoniowie z panem Lucjanem, który głosuje zapewne na PiS, albo się pokłócić, albo na siebie krzyczeć i to jest Polska, którą proponuje Kaczyński, albo możemy ze sobą rozmawiać. Możemy uczciwie porozmawiać o wszystkich problemach - stwierdził polityk KO. - Pan ma prawo do swojego zdania, my mamy prawo do swojego zdania, ale o wynikach, w którą stronę idzie Polska, powinny decydować uczciwe, demokratyczne wybory, a nie propaganda telewizyjna, nie kradzione pieniądze z budżetu państwa - zaznaczył Sławomir Nitras.

