Jestem premierem i kocham kino. Mateusz Morawiecki ogląda filmy i wszystko mu się kojarzy

"Do jakiego filmu lubi pan wracać?" - zapytano premiera Morawieckiego trzy lata temu podczas pewnego Q&A. Odpowiedział: "Akurat jakiś czas temu oglądaliśmy z moimi młodszymi dziećmi 'Podróż za jeden uśmiech'. Do tego filmu lubię wracać. On ma bardzo wiele ciekawych scen". To bezpretensjonalne uzasadnienie, którego nie powstydziłby się żaden piątoklasista w wypracowaniu, pozostawiło mnie pod wrażeniem. Z tym większą radością odkryłam niedawno, że premier opowiada szerzej o filmach w swoim podcaście "Mateusz Morawiecki". I że w każdym omawianym dziele odnajduje paralele z kolejnymi polskimi sprawami.

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia": polityka historyczna

"Jestem jego wielkim fanem. Indiana Jones to mój wzór z Sèvres, jeśli chodzi o kinową rozrywkę" - zwierza się premier w jednym z ostatnich odcinków podcastu, w całości poświęconym najnowszej części przygód archeologa. Skąd ta sympatia? Jest kilka powodów. Po pierwsze: "postać Indiego pokazuje, że archeologia (...) może być pasjonującą przygodą". Po drugie, premierowi podoba się przełamywanie stereotypów dotyczących starości. (Harrison Ford, jakby ktoś zapomniał, jest już po osiemdziesiątce). Jak mówi Morawiecki: "Emerytura nie musi i nie powinna być końcem marzeń". Ważny dla premiera jest też - rzecz jasna - wątek potyczek z nazistami o odzyskanie zagrabionych skarbów. "Patrząc na to wszystko, oczywiście nie sposób było nie pomyśleć o tym, ile Niemcy ukradli z samej tylko Polski. (...) Minęło kilkadziesiąt lat, a oni nadal nie rozliczyli się ani za zbrodnie, ani za grabieże" - opowiada.

Ale chyba największą uwagę premier zwraca na motyw podróży w czasie. Jak mówi, ta kwestia "to wdzięczny temat w literaturze i kinematografii science fiction, jednocześnie poważny temat rozważań fizyków teoretycznych, ale ma też wartość alegoryczną". Morawiecki skupia się na tej ostatniej. "Znajomość własnej historii to konieczność, a obrona prawdy o niej to nasz obowiązek. W uproszczeniu właśnie o to chodzi w polityce historycznej. Ten, kto dyktuje historię, ma, szanowni państwo, wpływ na teraźniejszość i przyszłość. Nie trzeba przy tym odbywać podróży w czasie. Wystarczy przeforsować swoją wersję historii" - opowiada szef rządu, w którym minister edukacji wymyślił przedmiot "historia i teraźniejszość" z podręcznikiem pióra profesora Roszkowskiego.

No ale dajcie spokój, przecież nie o tym mowa, w polskiej edukacji wszystko gra i żadnej propagandy i forsowania tam nie ma. Należy za to przypomnieć, że historię naszej części Europy na swoją modłę chcą pisać Rosjanie i Niemcy. Jak różnicuje Morawiecki, jedni robią to bez pardonu, a drudzy bardziej subtelnie. "Historię piszą ci, którzy wieszali bohaterów" - przytacza cytat z jednego z innych swoich ulubionych filmów, czyli "Braveheart".

"Awantura": Borys Budka

"Netflix jaki jest, każdy widzi" - zastrzega premier, pewnie po to, by nikt nie posądził go o sympatię do platformy promującej edukację seksualną i lesbijki. - "Ale to dobry barometr, co dzieje się w kulturze światowej i pewien wyznacznik ważnych trendów również w polityce". Tak zaczyna się odcinek poświęcony "Awanturze", czyli "amerykańskim serialu obsadzonym niemal w całości aktorami pochodzenia azjatyckiego". Nazwisk aktorów premier już nie przytacza, przytoczę ja, główne role grają tam Ali Wong i Steven Yeun. W podcaście jest za to streszczenie fabuły. On prowadzi firmę remontową, ale ledwo wiąże koniec z końcem, a ona to kobieta sukcesu, jednak znerwicowana i sfrustrowana. "Milionerka terroryzuje i dręczy chłopaka jako życiowego nieudacznika" - relacjonuje Morawiecki. Jakie z tego wnioski? Mocne.

"Przez lata wkładano nam do głowy, że na świecie toczy się walka klas, w której podporządkowani muszą chwycić za broń i pogonić wrednych kapitalistów. Tymczasem w tej nowej opowieści podporządkowani nie tylko nie mają siły i nadziei na zmianę. Jest na odwrót. To elita, czy część elity, znęca się nad nimi jeszcze bardziej, pokazują im każdego dnia miejsce w szeregu, upokarzając i ośmieszając" - opowiada premier. Logika gdzieś tu szwankuje - brzmi to tak, jakby w marksizmie kapitaliści w ogóle nie byli żadną elitą, która znęca się nad maluczkimi, i nie istniał konflikt pomiędzy tymi dwiema grupami. Ale zostawmy filozofię, bo oto w podcaście pojawia się hasło "Platforma Obywatelska". Morawiecki opowiada, jak to Borys Budka zakpił z polityków PiS. Opublikował on mianowicie fotomontaż, na którym wojewoda z posłanką przecinają wstęgę przed plastikowym toi-toiem. Według premiera tym samym Budka pokazał prawdziwą mentalność części swojej partii. "A ta mentalność to lekceważenie i rechot wobec prostych spraw, wobec zwykłych, codziennych problemów. (...) Platforma Obywatelska od samego początku lekceważyła ludzi, których życie nie jest usłane różami" - opowiada Morawiecki. "Polecam zatem wszystkim politykom PO obejrzenie serialu 'Awantura'. Mogą się w nim przeglądać jak w lustrze. Może coś zrozumieją" - kończy premier.

"Zakochany bez pamięci": Donald Tusk

"Awantura" to niejedyne polecenie premiera dla innych polityków. W walentynkowym odcinku poświęcił specjalny segment na to, by zarekomendować im różne romantyczne filmy. I tak liderowi PO dostał się "Zakochany bez pamięci" (żeby nauczył się, że "igranie z pamięcią jest niebezpieczne i ostatecznie skazane na porażkę"). Liderom PSL i Polski 2050 - "Narzeczony mimo woli". Liderom Lewicy - "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz". A politykom Konfederacji Morawiecki zadedykował "Cztery wesela i pogrzeb". Smutno, że premier zapomina w tym wszystkim o członkach własnej partii. Na szczęście nie zapomina o żonie - bo, jak mówi - "politycy, tak jak wszyscy ludzie, też przecież kochają".

W topce komedii romantycznych Mateusza Morawieckiego znalazło się "Love Actually" - "o słodko-gorzkim charakterze miłości" (czyli bardziej wątek o zdradzanej żonie, niż o premierze romansującym z podwładną). Jak wyznaje Morawiecki, film ten nastraja go optymistycznie. Chciałby też zobaczyć - bo jeszcze nie widział - "Pamiętnik" z Ryanem Goslingiem. To jeden z jego ulubionych aktorów. Lubi też "Dumę i uprzedzenie" (na ten rok wybiera wersję z Keirą Knightley). Na liście znalazło się też miejsce na produkcję "Czas na miłość". Ten obraz z kolei budzi w premierze refleksję, że "ludzie, których kochamy i którzy nas kochają, czynią nas przecież lepszymi". Widać, że Morawiecki nie ceni ani klasycznych melodramatów, ani tiktoków o toksycznych relacjach.

"Top Gun: Maverick": siła intuicji

"W smutnych latach 80. (...) kobiety kochały się w Tomie Cruisie albo w Valu Kilmerze, a mężczyźni kochali się w stylu Toma Cruise’a. Te słynne okulary, które nosił, były prawdziwym obiektem pożądania" - wspomina premier. Zrozumiałe, że obejrzał także najnowszą część przygód dzielnego pilota. W najnowszej części serii "Top Gun" dostrzega "opowieść o prawdziwej przyjaźni, honorze i poświęceniu". "Ja wiem, że dzisiaj rozmowa o takich wartościach trąci myszką, niektórzy powiedzą nawet, że to dziaderstwo" - mówi w podcaście Morawiecki, dowodząc, że nie wie, co to jest dziaderstwo.

W "Top Gun: Maverick" wrażenie na premierze zrobiła scena, w której Tom Cruise nie poddaje się myśli o tym, że lotników zastąpią drony. Ten wątek Morawiecki porównuje do bohaterskiej postawy obrońców Ukrainy. Jak mówi, gdyby sprawy wolności ich kraju oddać w ręce sztucznej inteligencji, to już ona siedziałaby przy stole z Putinem - na szczęście Ukraińcy wbrew wszelkim prognozom chwycili za broń. No i dobrze. Coś w tym jest. Ale jaki z tego, według premiera, dalszy morał? Taki, że "intuicja prowadzi do największych aktów odwagi, bo intuicja nie kalkuluje". I że we własnej, polskiej historii też mieliśmy sporo podobnych momentów - tu premier wymienia Bitwę Warszawską 1920 r. i "Solidarność". O innych spontanicznych zrywach, jak na przykład powstaniu styczniowym, nie wspomina, bo to już tu nie pasuje. Nie ma też nic o tym, że choćby taka wygrana Bitwa Warszawska to może nie tylko dowód na magiczną siłę intuicji, ale też zasługa konkretnej, wytężonej pracy profesjonalistów (na przykład wywiadu). Ale nie będę się mądrzyć, to przecież premier jest historykiem, a nie ja.

A tak w ogóle wiecie co? Cofnijmy się o dwa kroki. Mamy rok 2023 i gdzie jest polska polityka? W momencie, w którym premier kraju, jednocześnie podcaster, publicznie chwali intuicyjne działania na hurra, bo mu to przyszło na myśl, jak oglądał "Top Gun".

"Wiedźmin": znowu Donald Tusk

"Zdecydowanie zgadzam się z ludźmi, którzy twierdzą, że 'Wiedźmin' przełamał stereotypy kulturowe dotyczące Polaków panujące na zachodzie. Ogromna w tym zasługa pokolenia polskich millenialsów, ludzi bez kompleksów, którzy szturmem zdobyli szczyty w kulturze cyfrowej. Nie mam wątpliwości, że to twórcy gry najbardziej przyłożyli się do popularności białowłosego pogromcy potworów" - mówi Morawiecki zdaniami, które wskazują, że prowadzi swobodną, typowo podcastową gawędę, a nie czyta tekst z kartki czy coś. Premier wskazuje w odcinku, że nasza kultura jest niezwykle bogata i złożona, a "serialowa adaptacja prozy pana Sapkowskiego" to ogromny sukces. "Zdobądź serca ich obywateli, a zdobędziesz przychylność ich rządu: tak to w uproszczeniu działa" - wyjaśnia Morawiecki i przypomina, że na na przykład Skandynawia ma mało mieszkańców, a jednak jej kultura jest znana.

Wartość "Wiedźmina" premier dostrzega w tym, że może zachęcać do "poznania prawdziwej Polski". Prawdziwej? Tak, bo można także pokazywać Polskę fałszywą. "Niestety kultura jest równie chętnie używana do walki z ideami, z tradycjami, z ludźmi o innych poglądach, a co gorsza, do ukrywania prawdy lub wypaczania rzeczywistości" - boleje Morawiecki i zachęca twórców filmów, aby pokazywali nasz kraj "nie tylko w krzywym zwierciadle". Co się bowiem dzieje, jeśli Polacy szkalują ojczyznę? Oto przykład. "Manfred Weber, niemiecki polityk, szef Europejskiej Partii Ludowej - czyli partii, której częścią jest Platforma Obywatelska - widzi Polskę oczami swojego kolegi i poprzednika Donalda Tuska, a także europosłów wywodzących się z polskiej opozycji. Gdyby nie to, pewnie nigdy nie odważyłby się mówić o tym, że jego partia zamierza decydować o tym, kto będzie rządził w Polsce". Tym oto miłym akcentem kończy się opowieść o białowłosym pogromcy potworów i zasługach millenialsów. Jeśli od dwóch akapitów nie wiedzieliście, jak można pożenić "Wiedźmina" z Tuskiem, to nie dziękujcie, już wiecie.

Rozdanie Oscarów: kampania wyborcza

No dobra, zakończmy z pompą: na oscarowej gali. Morawiecki poświęca jej w całości jeden z odcinków podcastu. Przypomina przede wszystkim, że nie pozwolono tam przemówić prezydentowi Władimirowi Zełenskiemu. Docenia Jerzego Skolimowskiego za ukraińską przypinkę w klapie. Jest także rozgoryczony tym, że jedną ze statuetek otrzymał dokument o Aleksieju Nawalnym, w podcaście nazywa go rosyjskim nacjonalistą. Jeśli chodzi o Polskę, to z nią z kolei kojarzy się premierowi obraz "Wszystko wszędzie naraz". Jak mówi, tego filmu nie potrzebuje oglądać, bo dokładnie taka będzie nasza kampania wyborcza.

Ale posłuchajmy też tego cytatu. "Statuetka Oscara jest gwarantem tego, że film i przedstawiona w nim wizja świata zostanie przetłumaczona na każdy język, trafi do każdego zakątka ziemi" - mówi premier Morawiecki. Na k a ż d y język, no proste, czego nie rozumiecie? I na kaszubski, i na czirokeski, na północnofryzyjski. Może w innym wypadku darowałabym sobie tę potrzebę precyzji i lingwistyczne wzmożenie. Ale to idealny przykład uproszczeń, które beztrosko stosuje premier w swoim wesołym podcaście. Co sobie powie, to powie, jaką analogię wysunie, taką wysunie, byleby to gładko brzmiało. "Indiana Jones"? Niemcy dalej źli. "Awantura"? PO gardzi zwyczajnymi ludźmi. "Wiedźmin"? Tusk niedobry, bo obrzydza Polskę kolegom. W myśl zasady, którą sam podcaster wykłada w jednym z odcinków: "im łatwiejszym językiem będziemy mówić, tym łatwiej i szerzej dotrzemy z tym, co mamy do powiedzenia".

Trzymajcie się i następnym razem w kinie pomyślcie, jak tu najłatwiej - i niekoniecznie najprecyzyjniej - dany film sobie skojarzyć z Morawieckim.