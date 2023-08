Nieoficjalnie: wewnętrzne sondaże korzystne dla PiS. Partia Kaczyńskiego blisko 40 procent

"Według wewnętrznych badań zamawianych przez partię władzy — które widział Onet — na PiS ma chcieć głosować 37-38 proc. wyborców, a to może oznaczać, że partia Kaczyńskiego zbliża się do granicy 40 proc. poparcia" - podał w czwartek dziennikarz Onet.pl Andrzej Gajcy.

Pod koniec czerwca dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek informował, że wewnętrzne badania PiS-u wskazują na "sufit" oscylujący wokół 42-43 proc. "Sufit", czyli poziom, który PiS by osiągnęło, gdyby zmobilizowało wszystkich wyborców mogących zagłosować na tę formację - wyjaśniał Jacek Gądek.

W opublikowanym na początku sierpnia sondażu United Surveys dla Wp.pl Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik na poziomie 32,9 proc. (ok. 34,9 proc. przy wzięciu pod uwagę tylko wyborców zdecydowanych, bez odpowiedzi "nie wiem"). Z kolei w lipcowym badaniu IBRiS dla Onet.pl partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 33,9 proc. (ok. 35,4 proc., bez uwzględnienia odpowiedzi niezdecydowanych).

Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 r.) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Wybory parlamentarne 2023

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. To decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, zaopiniowana wcześniej pozytywnie przez Państwową Komisję Wyborczą. Kampania wyborcza już się rozpoczęła i potrwa nieco ponad 60 dni.

28 sierpnia to termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych partii politycznych, koalicyjnych komitetów wyborczych lub komitetów wyborczych wyborców. Do 6 września do godziny 16:00 komitety muszą zgłosić listy kandydatów na posłów i senatorów. Z kolei obwodowe komisji wyborcze zostaną powołane do 25 września.

Z punktu widzenia wyborców kluczowych jest kilka dat. Do 2 października osoby z niepełnosprawnościami lub w wieku 60+ mogą wnioskować o głosowanie korespondencyjne albo o chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. W przypadku zamiaru głosowania przez pełnomocnika terminem jest 6 października. Do 10 października wyborcy przebywający za granicą mogą wnioskować o ujęcie ich w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania. Do 12 października wyborcy w kraju mogą wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub o zmianę miejsca głosowania.

Kampania wyborcza potrwa do końca dnia w piątek 13 października. Od północy w sobotę 14 października rozpocznie się cisza wyborcza. Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 15 października od 7:00 do 21:00. Na czteroletnią kadencję Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów.