Wybory parlamentarne. Czy można oddać głos bez meldunku? Koniecznie zrób jedną rzecz

Przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi warto pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności. Szczególną uwagę powinny zwrócić na to osoby, które przebywają poza miejscem swojego zameldowania, są zameldowane na pobyt czasowy lub nie są zameldowane w żadnym miejscu. W przeciwieństwie do osób stale zamieszkujących i zameldowanych w tym samym miejscu mogą one nie znajdować się w rejestrze wyborców ich gminy.

Głosowanie bez meldunku. Co powinno znaleźć się we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców?

Brak meldunku lub przebywanie poza miejscem zameldowania nie uniemożliwia wyborcy oddania głosu. Posiadanie możliwości oddania głosu w danej gminie poświadcza rejestr wyborców, który prowadzony jest przez każdą gminę. Domyślnie znajdują się w nim nazwiska osób, które są zameldowane na terenie danej gminy. Wpis do rejestru może zostać dokonany również na wniosek obywatela.

Jeśli osoba stale przebywająca w gminie, w której nie posiada meldunku, chce oddać głos na jej terenie, powinna złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Dokument taki powinien zawrzeć poniższe informacje na temat wnioskodawcy:

nazwisko,

imię (imiona),

imię ojca,

datę urodzenia,

numer PESEL,

aktualny lub ostatni adres zameldowania na pobyt stały.

Do wniosku dołączona powinna zostać również kserokopia dowodu tożsamości oraz pisemną deklarację, w której muszą znaleźć się informacje dotyczące obywatelstwa wnioskodawcy oraz miejsca jego stałego zamieszkania. Plik z szablonem dokumentu i deklaracji znaleźć możemy na stronie obywatel.gov.pl. Ich wzór można zazwyczaj znaleźć także na stronach interesujących nas urzędów.

Wniosek musi zostać złożony w urzędzie gminy, w której wyborca będzie chciał oddać głos. Jego rozpatrzenie powinno zająć maksymalnie pięć dni roboczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym wniosek będzie można złożyć w okresie od 1 września do 12 października.

Wpis do rejestru wyborców. Wniosek można złożyć online

Obywatele, którzy posiadają Profil Zaufany, będą mogli złożyć wniosek przez Internet. Na stronie gov.pl należy wybrać opcję "Chcę zmienić obwód głosowania". Wniosek będzie można również złożyć po zalogowaniu przez Profil Zaufany na platformę obywatel.gov.pl.

Profil Zaufany założyć można za pośrednictwem strony internetowej pz.gov.pl. Proces ten wymaga od nas potwierdzenia tożsamości, którego dokonać można poprzez konto bankowe, wideokonferencję z urzędnikiem lub skorzystanie z e-dowodu. Posiadanie Profilu Zaufanego upoważnia do elektronicznego podpisywania i składania dokumentów bez konieczności wizyty w urzędzie.