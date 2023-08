Kampania wyborcza zaczyna się właśnie teraz. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie Dudy

Posłów i senatorów wybierzemy w głosowaniu w niedzielę 15 października między 7:00 a 21:00. Taką decyzję podjął prezydent we wtorek, o czym poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" - napisał Andrzej Duda.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński zadeklarował, ile jeszcze będzie żył, zapewnił o terminie wyborów i obiecał "prezenty" dla kobiet. Wizyta w Połajewie

Postanowienie dotyczące wyborów parlamentarnych opublikowane w Dzienniku Ustaw

Załącznikiem do postanowienia prezydenta, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, jest również kalendarz wyborczy regulujący kluczowe przedwyborcze terminy:

28 sierpnia to termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych partii politycznych, koalicyjnych komitetów wyborczych lub komitetów wyborczych wyborców;

do 6 września do godz. 16:00 komitety muszą zgłosić listy kandydatów na posłów i senatorów;

do 25 września zostaną powołane obwodowe komisji wyborcze.

Morawiecki pisze list do Webera. "Polska nie potrzebuje lekcji demokracji"

Z punktu widzenia wyborców kluczowych jest kilka dat: