Wybory parlamentarne 2023. Znamy kalendarz wyborczy. O jakich terminach pamiętać? [DATY]

Z załącznika do dokumentu opublikowanego na oficjalnej stronie Prezydenta RP dowiadujemy się między innymi o terminach składania wniosków o zmianę miejsc głosowania oraz zgłoszeń do skorzystania z bezpłatnego transportu w dniu wyborów. Szczegółowe daty przedstawiamy poniżej.

Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Ważne terminy dla wyborców

Z kalendarza wyborczego wynika, że wyborcy będą mogli złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub zmianę miejsca głosowania w dniach od 1 września do 12 października 2023 roku. W tym samym okresie możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania będą mieli również żołnierze oraz ratownicy odbywający służbę lub ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania, a także skoszarowani policjanci i funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej.

Wyborcy z niepełnosprawnością oraz ci, którzy ukończyli lub ukończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania do 2 października będą mogli zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Te same grupy wyborców do 6 października otrzymają szansę złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wybory parlamentarne 2023. Jak przebiegają? Co po ogłoszeniu terminu?

Do 5 października do publicznej wiadomości podane zostaną również informacje o organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów w gminach wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Szczegółowe informacje o godzinach transportu w dniu głosowania zostaną przekazane wyborcom do 12 października.

Wniosek o ujęcie w spisie wyborców w zagranicznych obwodach głosowania może zostać złożony do 10 października. Do tego samego dnia swój wniosek będą musieli złożyć wyborcy przebywający w czasie wyborów na polskich statkach morskich. Natomiast kapitanowie tych statków mogą zgłaszać wnioski o utworzenie na nich obwodów głosowania do dnia 15 września.

Wybory parlamentarne 2023. Listy kandydatów, audycje wyborcze i okręgi głosowania

Do dnia 28 sierpnia 2023 roku Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) musi zostać zawiadomiona o utworzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców. Zawiadomienie to składa organ partii politycznej lub pełnomocnik wyborczy. Do tego samego dnia powołane muszą zostać również okręgowe komisje wyborcze.

Według informacji podanych w kalendarzu wyborczym, listy kandydatów na posłów oraz senatorów muszą zostać złożone w terminie 6 września 2023 roku do godziny 16. Informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatorów mają zostać podane przez okręgowe komisje wyborcze do 5 października.

Do dnia 11 września 2023 roku utworzone zostaną obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich. Do tego samego dnia muszą zostać ustalone ich granice, siedziby i numery.

Wybory parlamentarne 2023. Andrzej Duda ogłosił datę

Do dnia 15 września podane do publicznej wiadomości zostaną informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Udostępnione zostaną również informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, a także o lokalach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Również 15 września upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Do 25 września powołane zostaną obwodowe komisje wyborcze. Do tego samego dnia podane do publicznej wiadomości mają zostać informacje o obwodach głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych za granicami kraju.

W okresie od 30 września do 13 października w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatnie nadawane będą audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze. Kampania wyborcza zakończy się w piątek 13 października o godzinie 24.