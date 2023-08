We wtorek 8 sierpnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję o przyjęciu rezygnacji Adama Niedzielskiego z funkcji ministra zdrowia. Nową ministerką ma zostać lekarka, posłanka PiS Katarzyna Sójka.

Odejście Adama Niedzielskiego ze stanowiska ministra zdrowia nie uszło uwadze polityka Suwerennej Polski Patryka Jakiego. Na portalu X napisał: "Wreszcie Adam Niedzielski zdymisjonowany. Wszystkie te jego niemądre lockdowny, polityka COVID-owa i ostatnie popisy. Dobra decyzja!" - podkreślił europoseł.

Z kolei Krzysztof Bosak, polityk Konfederacji, stwierdził, że "wymuszona przez opinię publiczną dymisja w Ministerstwie Zdrowia przychodzi o kilka lat za późno". "Teraz czas na działania prokuratury, związane z łamaniem praw pacjenta, przekraczaniem uprawnień, niegospodarnością, paraliżem ochrony zdrowia w pandemii i naruszaniem ustaw o ochronie danych!" - napisał.

Podczas spotkania z wyborcami w Legionowie (woj. mazowieckie) do kwestii dymisji Niedzielskiego odniósł się także lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Facet, który ma dbać o zdrowotne bezpieczeństwo wszystkich Polek i Polaków, używa do walki politycznej, do zniszczenia lekarza i pacjenta, poufnych danych na temat jego leków czy choroby. Oni właściwie nie mieli wyjścia - powiedział były premier.

Jak tłumaczył Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji, obecnie trwa "szczególny czas" - czas kampanii wyborczej. - To taki okres, w którym musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd, na jedno słowo za dużo, nawet w momencie, kiedy obnaża się kłamstwa i manipulacje strony przeciwnej. Bo tak się stało, że media i strona przeciwna tutaj dokonały absolutnej manipulacji i kłamstwa. I to kłamstwo zostało udowodnione i zostało obnażone. Jednak w trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie do pewnego błędu i właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc dobro pacjenta - od koordynowanej opieki począwszy, a skończywszy na szpitalach, które są jak najlepiej wyposażone - i zgodnie z zasadą "po pierwsze nie szkodzić, primum non nocere" taka decyzja została podjęta - mówił Morawiecki.

Premier w swojej wypowiedzi odwołał się do ostatniej afery z udziałem Adama Niedzielskiego i jego wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. W piątek 4 sierpnia Adam Niedzielski zamieścił wpis na portalu X, w którym odniósł do jednego z wydań "Faktów" TVN. Z materiału wynikało, że od dwóch dni, po zmianie przez resort przepisów, lekarze mają problem z wypisywaniem pacjentom leków przeciwbólowych i psychotropowych. Z dziennikarzami na ten temat porozmawiał lekarz Piotr Pisula. W odpowiedzi na materiał TVN-u minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ujawnił, jakiego rodzaju leki przepisał sobie Pisula i zarzucił stacji kłamstwo.