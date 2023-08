Wybory 2023. Nieoficjalnie: Andrzej Duda zwrócił się do PKW o zaopiniowanie terminu 15 października

Nieoficjalne ustalenia TVN24 pokrywają się z doniesieniami od rozmówców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazywali tę datę jako najbardziej prawdopodobną do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Dlaczego politycy wskazywali właśnie tę niedzielę października?

Wybory parlamentarne 2023. Andrzej Duda miał zwrócić się do PKW. Zaproponował 15 października na datę wyborów

Zgodnie z informacją przekazaną przez TVN24, Andrzej Duda miał zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej o zaopiniowanie 15 października na datę wyborów parlamentarnych. Z kolei przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował PAP, że opinia Komisji do projektu postanowienia o zarządzeniu wyborów została już przekazana do Kancelarii Prezydenta. Marciniak nie zdradził jednak, jaki termin wyborów został wskazany przez Andrzeja Dudę.

15 października w Kościele obchodzony jest też tzw. Dzień Papieski. - Myślę, że nikt w Polsce, z obywateli, wyborców, nie miałby zbyt wiele przeciwko temu, żeby kampania nie trwała oficjalnie zbyt długo - mówił prezydent odnośnie tego terminu w rozmowie z Radiem ZET.

Z kolei Onet informował, że innym z powodów wybrania tego terminu ma być to, że w przeddzień rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, część księży może prowadzić agitację podczas mszy i uderzać w ugrupowania opozycyjne.

Kiedy wybory 2023? Kierownictwo PiS miało zasugerować termin

Oficjalna data wyborów 2023 musi zostać podana do 14 sierpnia

Andrzej Duda ma czas na oficjalne ustalenie terminu wyborów do poniedziałku 14 sierpnia. Zasady te określone są w artykule 98 ust. 2 konstytucji, zgodnie z którą "wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu".

Obecna kadencja Sejmu i Senatu kończy się dokładnie 12 listopada. Andrzej Duda miał więc do wyboru cztery terminy na ogłoszenie wyborów. Poza 15 października, są to też: 22 października, 29 października lub 5 listopada. Teoretycznie możliwe byłby też zorganizowanie wyborów 1 listopada, ponieważ jest to dzień ustawowo wolny od pracy.