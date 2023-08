Robert Bąkiewicz wystartuje w wyborach? Wymienił Konfederację, ale tam nie chcą o tym słyszeć

Zobacz wideo Ukraina zdemontowała herb ZSRR z pomnika "Matki Ojczyzny". Zastąpił go trójząb

"Rzeczpospolita" podaje, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia pod koniec lipca nakazał prokuraturze wszczęcie postępowania w sprawie okrzyków skandowanych przez Roberta Bąkiewicza w 2018 roku. Podczas pikiety narodowców przed Pałacem Prezydenckim ówczesny prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości wznosił okrzyk "nie przepraszam za Jedwabne", co zdaniem sądu może stanowić nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Druga sprawa dotyczy hasła "Christus Rex!" ("Chrystus Król!"), które działacz narodowy miał wykrzykiwać przed bazyliką św. Krzyża w Warszawie. Christus Rex to również nazwa belgijskiej organizacji nacjonalisty Léona Degrelle’a, która kolaborowała z Niemcami w czasie II wojny światowej. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

W komentarzu dla dziennika Bąkiewicz stwierdza, że zawiadomienie OMZRiK jest "ponurym żartem". Przypomina, że założyciel organizacji Rafał Gaweł został w Polsce skazany za oszustwa. Mężczyzna dostał azyl polityczny w Norwegii.

"Rz" donosi jednocześnie, że Bąkiewicz planuje start w wyborach. Wiosną działacz założył partię Droga Niepodległości. - Na stole leży kilka możliwości startu, ten samodzielny nie jest również pogrzebany. Potencjalnie możemy także wystartować z list dwóch prawicowych ugrupowań: PiS i Konfederacji. Istnieje również wariant samodzielnego startu do Senatu - twierdzi sam Bąkiewicz. To o tyle zaskakujące stwierdzenie, że były szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości jest mocno skonfliktowany z narodowcami należącymi do Konfederacji.

W Ruchu Narodowym i samej Konfederacji Bąkiewicz nie cieszy się sympatią, poza tym powszechnie uchodzi za osobę powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością. Nasz rozmówca wyklucza możliwość startu Bąkiewicza z list Konfederacji. - De facto znajduje się na liście wrogów publicznych Ruchu Narodowego. Nie wiem, skąd ten pomysł, może to jakieś jego chciejstwo - słyszymy od znanego polityka tej formacji. O plany wyborcze próbowaliśmy zapytać Roberta Bąkiewicza, ale nie chciał z nami rozmawiać.