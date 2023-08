Mateusz Morawiecki nie odpuszcza Tuskowi nawet na pikniku 800 plus. "Te farbowane lisy..."

Przypomnijmy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi w połowie lipca rozpoczęło akcję Pikników Rodzinnych 800 plus w wielu regionach Polski. W ramach - jak przekonują rządzący - kampanii informacyjnej takich spotkań zaplanowano w sumie około 90. W poniedziałek podczas pikniku w Tarczynie prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie waloryzacji programu Rodzina 500 plus. Podczas pikniku nie obyło się jednak bez ataków na Donalda Tuska i rządy Platformy Obywatelskiej.

Polityczny wiec czy rodzinny piknik? Mateusz Morawiecki uderza w PO

W pikniku w Tarczynie wziął udział Mateusz Morawiecki. - Sensem naszej polityki jest uśmiech dziecka, spokój i szczęście jego rodziców. Właśnie w ten sposób mierzymy wzrost gospodarczy, nie wskaźnikami, tylko uśmiechami - zaczął szef polskiego rządu. - Wszyscy straszą, że ten powiększony program 500 plus, zaraz 800 plus, że na to wszystko zabraknie pieniędzy. To jak refren tej samej piosenki: "Nie ma pieniędzy, nie da się, nie uda się". Te strachy na lachy, te ich straszenie pęka jak bańki mydlane. Te pieniądze są zabezpieczone na przyszły rok w budżecie - mówił Morawiecki.

Nawet rządowi już nie chce się udawać, że 800 plus jest po coś [OPINIA]

- Przypominajcie tym, pożal się Boże, ekonomistom, którzy starszą. W ich czasach budżet zamiast pracować jak szwajcarski zegarek, był dziurawy jak szwajcarski ser. Tak wyglądał budżet w czasach Platformy Obywatelskiej - stwierdził Morawiecki. - Te farbowane lisy przebrały się i usiłują znowu mamić. Tymczasem ich przedstawiciele mówią wprost: "My te wszystkie świadczenia zabierzemy". Zamiast przyznać, że dzisiejsze problemy są skutkiem pandemii, wojny w Ukrainie, inflacji, oni mówili pół roku temu, że trzeba zabrać programy społeczne - przekonywał zebranych premier.

Jak dodał, PiS chce, "aby Polacy żyli na takim poziomie jak na Zachodzie, ale bez problemów Zachodu". -Donald Tusk chce ściągnąć na Polskę te wszystkie problemy zachodniej Europy. Nie możemy do tego dopuścić! Możemy zobaczyć wyraźnie różnicę między PO, które wyśmiewa programy społeczne, a PiS, które dba o równy start i spokój polskich rodzin - powiedział Morawiecki. - To Platforma Obywatelska chciała przyjąć imigrantów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski, ale także o bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin. Nie możemy dopuścić do tego, aby w Polsce znów nie było sprawiedliwości i by znów był dobry czas dla mafii VAT-owskich - mówił dalej szef rządu.

Zawiadomienie do prokuratury ws. Morawieckiego. Chodzi o pikniki 800 plus

Tarczyn. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. 800 plus

W poniedziałek 7 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę gwarantującą podniesienie świadczenia 500 plus od 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 roku na każde dziecko będzie przysługiwała kwota 800 złotych. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie. Nie będzie więc potrzeby składania dodatkowych wniosków. Od momentu wprowadzenia programu w kwietniu 2016 roku w sumie przeznaczono na niego ponad 240 mld złotych. Przez ten czas świadczenie nie było waloryzowane.