Znamy termin wyborów parlamentarnych 2023. Co dalej? Jak wygląda ich organizacja?

Zgodnie z przepisami Andrzej Duda musi nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu zarządzić wybory parlamentarne. Ostatni możliwy termin ogłoszenia wypada więc 14 sierpnia 2023 roku. O swojej decyzji we wtorek 8 sierpnia poinformował prezydent - wybory odbędą się 15 października. Jak wygląda organizacja wyborów?

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński zadeklarował, ile jeszcze będzie żył, zapewnił o terminie wyborów i obiecał "prezenty" dla kobiet. Wizyta w Połajewie

Jak działa system wyborczy w Polsce?

System wyborczy w Polsce wyróżnia się różnorodnością podejść w zależności od izby parlamentarnej. W przypadku wyborów do Sejmu głosowanie jest prowadzone w wielomandatowych okręgach wyborczych. Tutaj zasada równości i proporcjonalności odgrywa kluczową rolę. W 41 okręgach wyborczych wybieranych jest do 20 posłów. System ten gwarantuje, że liczba mandatów przydzielana jest w sposób odpowiednio proporcjonalny do uzyskanych głosów, co umożliwia reprezentację różnych ugrupowań.

Wybory do Senatu z kolei polegają na zastosowaniu zasady większości w jednomandatowych okręgach wyborczych. W każdym ze 100 okręgów wyborczych wybierany jest tylko jeden senator. W praktyce oznacza to, że komitet, który zdobędzie najwięcej głosów w danym okręgu, otrzymuje jedyny dostępny mandat. Taki model skupia się na preferencjach wyborców w konkretnych okręgach i pozwala na bardziej bezpośrednią reprezentację.

Trzecia Droga przetrwała. PSL i Polska 2050 pójdą razem do wyborów

Jak przebiega organizacja wyborów?

Po ogłoszeniu daty wyborów parlamentarnych komitety wyborcze zobligowane są do zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o swoim powstaniu. Jeśli na termin wyborów zostanie wybrany 15 października, wówczas komitety będą miały czas do ostatniego tygodnia sierpnia, aby złożyć takie zawiadomienie. Kiedy już dany komitet zostanie zarejestrowany, będzie mogło rozpocząć się zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Listy kandydatów na posłów i senatorów będą mogły z kolei być zgłaszane do początku września, najpóźniej do północy w 40 dniu przed dniem wyborów. Każdy komitet wyborczy przedstawia listę kandydatów do Sejmu oraz oddzielnie do Senatu.

Warto podkreślić, że komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów na posłów. Prawo zgłaszania takich kandydatów przysługuje:

komitetowi wyborczemu partii politycznej;

koalicyjnemu komitetowi wyborczemu;

komitetowi wyborczemu wyborców.

Jedna osoba może kandydować wyłącznie w jednych wyborach, tj. albo do Sejmu, albo do Senatu. Dodatkowo kandydować można wyłącznie w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednej listy kandydatów.

Kto może wystartować w wyborach?

Osoby, które chcą wystartować jako kandydaci na posłów lub senatorów, muszą spełniać określone kryteria. Aby kandydować na posła, obywatel RP powinien mieć co najmniej 21 lat na dzień wyborów, a w przypadku kandydatury na senatora - minimum 30 lat. Ponadto osoba ubiegająca się o mandat parlamentarny nie może być skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Z kim Konfederacja utworzyłaby rząd, gdyby mogła? Polacy podzieleni

Jak wygląda głosowanie w wyborach?

Wybory parlamentarne w Polsce są otwarte dla wszystkich pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej, którzy mają pełne prawo wyborcze. W dniu wyborów, każdy uprawniony do głosowania obywatel ma szansę wybrać swoich reprezentantów poprzez udział w głosowaniu. Wyborca otrzymuje od członków komisji wyborczej specjalne karty do głosowania, które zawierają listy kandydatów startujących w danym okręgu wyborczym. Na tych kartach wyborcy wybierają kandydatów na posłów i senatorów, którzy zostali umieszczeni na listach. Każdy wyborca ma możliwość oddania tylko jednego głosu, a dokonuje tego poprzez postawienie znaku "x" obok nazwiska wybranego kandydata. Ten znak wyraża wybór i priorytet danemu kandydatowi w zdobyciu mandatu.

Z reguły, głosujemy w miejscu naszego zameldowania, ale istnieje również możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na głosowanie w innym miejscu poprzez wpisanie się do rejestru wyborców w danym okręgu. Po zakończeniu fazy głosowania ustala się wyniki wyborów poprzez dokładne zliczenie oddanych głosów, uwzględniając zarówno te ważne, jak i nieważne. Obliczenia opierają się na całkowitej liczbie wyborców, którzy mieli możliwość uczestniczenia w wyborach (czyli frekwencji wyborczej). Ostatecznie wyniki te decydują o tym, którzy kandydaci zostaną wybrani na posłów i senatorów, reprezentujących w parlamencie głosy społeczeństwa.