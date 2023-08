Jarosław Kaczyński alarmuje: Polska jest w niebezpieczeństwie. Przeciwnik atakuje bardzo brutalnie

Zobacz wideo Niemcy "chorym człowiekiem Europy"?

Jarosław Kaczyński powiedział w tygodniku "Sieci", że każdy członek jego partii będzie musiał działać w określonych ramach przesłania Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślił, ramy będą ściśle określone. Chodzi o stwierdzenie - jak przekonuje proste, jasne, uczcie i potwierdzone faktami - że tylko Prawu i Sprawiedliwości Polacy mogą zaufać w walce o miejsca pracy i ochronę gospodarki, a także w walce z putinowską Rosją, przy odbudowie armii, bezpieczeństwa i suwerenności, gdy chodzi o troskę o zwykłych Polaków, zachowanie świadczeń społecznych i wsparcia dla rodzin, czy w walce przeciwko presji ze strony Brukseli, imigranckim gettom w naszych miastach. - Bo stawka jest ogromna, a przeciwnik atakuje bardzo brutalnie. I my musimy na to odpowiedzieć w sposób skuteczny, to jest nasz obowiązek wobec Polski - stwierdził.

REKLAMA

Kaczyński: Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie przyniosła nam bezpośrednie zagrożenie militarne

Jarosław Kaczyński wezwał działaczy i sympatyków do aktywności w internecie - budowania kompetencji, szkolenia się, poprawiania wyników, do zakładania kont i ciężkiej pracy w tej sferze. - Musimy walczyć w internecie nie tylko na poziomie kraju, lecz także w okręgach - podkreślił.

"Kompletny odlot Prezesa". Komentarze po słowach Kaczyńskiego

Prezes PiS przekonywał, że sukces Polski w ostatnich latach jest spektakularny, jeśli chodzi o zmiany gospodarcze i społeczne. Wspomniał na rozwój infrastruktury, czy inwestycje. Jak zaznaczył, oprócz tego w kampanii trzeba będzie też mówić o zagrożeniach, które w przypadku zmaterializowania, mogą skończyć się dla Polski tragicznie. - Polska jest w niebezpieczeństwie. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie przyniosła nam bezpośrednie zagrożenie militarne, teraz już konkretnie namacalne na Białorusi, gdzie pojawiła się grupa Wagnera. Jest tam w jakimś celu i nie są to cele pokojowe - argumentował.

Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że dlatego Polska podjęła wysiłek zbudowania silnej armii, trwa budowa sił zbrojnych, które pozwolą nam się obronić. Jednocześnie w kampanii najważniejsza będzie ekonomia, gospodarka. Jarosław Kaczyński powiedział, że PiS nie ma w planach kolejnych propozycji socjalnych podobnych do 800 plus.

Żyjemy na kredyt, a banki w Polsce notują wielkie zyski

"Tusk nie zasługuje na drugą szansę"

Wicepremier uważa, że dotychczas mamy do czynienia z najbardziej brutalną kampanią w historii III RP. Zarzucił Donaldowi Tuskowi operowanie językiem paniki moralnej, który fałszywie opisuje rzeczywistość, a jednocześnie służy manipulacjom, opierając kampanię na emocjach, a nie programie czy faktach. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że jego ugrupowanie wie, jak wygrać w takich warunkach.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego to najważniejsze wybory od 1989 roku, gdyż - jak twierdzi - Polska i Polacy mają wiele do stracenia. Podkreślił potrzebę ochrony gospodarki, bezpieczeństwa, suwerenności. - Stawka jest większa niż kiedykolwiek. Możemy stracić wszystko, nad czego osiągnięciem my, Polacy, pracowaliśmy z takim trudem. Tusk nie zasługuje na drugą szansę. On znów zepsuje Polskę i być może będzie chciał zwinąć nasz sztandar - stwierdził.