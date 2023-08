Kpiny ze słów Kaczyńskiego o zakazie grzybobrania. Tusk: Trochę dziwnie się czuję, mając takiego rywala

Zobacz wideo Kaczyński zadeklarował, ile jeszcze będzie żył, zapewnił o terminie wyborów i obiecał "prezenty" dla kobiet. Wizyta w Połajewie

- Bardzo rzadko można spotkać las, do którego spokojnie wchodzi. My tę wolność mamy, chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby. Chodzimy tam, żeby wypocząć, żeby się przejść, w najróżniejszych różnych celach chodzimy. To jest część naszej wolności. I nie damy jej sobie zabrać - tak widmo prywatyzacji lasów przez Brukselę nakreślił Jarosław Kaczyński w czasie niedzielnego spotkania z wyborcami w Chełmie.

Politycy opozycji dopytują na Twitterze [obecnie portal X], czy ktoś zabrania prezesowi Prawa i Sprawiedliwości chodzić na grzyby. "Ej, no chłopaki z PiSu, puśćcie prezesa na te grzyby. Czego chłopu żałujecie?" - napisał Bartosz Arłukowicz.

"Kaczyński oświadczył, że stawką tych wyborów jest wolność grzybobrania. Trochę dziwnie się czuję, mając takiego rywala…" - napisał z kolei Donald Tusk.

"Kompletny odlot Prezesa". Opozycja kpi z najnowszych ostrzeżeń Kaczyńskiego o grzybach

- To nie jest pierwszy raz, kiedy mam wrażenie, że pan prezes jest oderwany od rzeczywistości. Młodzi mówią, że komuś, kto mówi tego typu rzeczy "odjechał peron". Byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne, to jest człowiek, który trzyma władzę w swoich rękach. (...) To jest totalne odklejenie - mówiła w "Faktach po Faktach" Aleksandra Gajewska. - Była możliwość, żeby lasy ochronić, było takie głosowanie w 2014 roku. I wtedy PiS głosował przeciwko temu, żeby szczególną ochronę lasów wpisać do konstytucji - przypominała i dodała, że "obrazkiem rządów PiS" są rzędy wyjeżdżających z lasów tirów z wyciętym drewnem. "Prezes obawia się o dostęp Polaków do grzybów. Obserwując pomysły władzy na kampanię, można się zastanawiać, czy Prezes i jego otoczenie mają na myśli na pewno te same grzyby?" - pyta z kolei Marek Belka.

Katarzyna Lubnauer i Radosław Sikorski w swoich komentarz skwitowali słowa Kaczyńskiego krótko: "odlot". "Już nie seksualizacją, a zakaz chodzenia na grzyby grozi nam ze strony tego zgniłego zachodu? Kompletny odlot Prezesa. #grzyby" - napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej. "Według Kaczyńskiego perfidni Teutoni spiskują, aby zabronić nam chodzić na grzyby. I ktoś na takiego filuta głosuje? #OdlotJarka" - napisał Sikorski.

"Będzie Wiadomościach, że Tusk z Brukselą zabierają grzyby Polakom?" - stawia pytanie dziennikarz Jakub Majmuerk.

Kaczyński straszy w Chełmie: Jak PiS nie wygra, to Polacy nie będą mogli chodzić na grzyby

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił w niedzielę w Chełmie między innymi o Unii Europejskiej i suwerenności Polski. - W tej chwili w Unii Europejskiej, w której chcemy być, w której większość z nasz chce być, mają miejsce procesy, na które nie możemy patrzeć spokojnie. Po pierwsze nagminnie łamane jest prawo. Unia opiera się na traktatach, a te traktaty są dziś łamane, przez Komisję Europejską i TSUE. Jest też konsultowany tzw. projekt europejski, czyli wprowadzenia w gruncie rzeczy jednego państwa. Niby mówi się o federalizacji, ale chodzi o koncentrację władzy w Brukseli, a wiedzą państwo, kto ma największe wpływy w Brukseli? - zapytał Kaczyński, a ludzie odkrzyknęli: "Niemcy!". - No właśnie. I my mielibyśmy iść spod jednego buta tego ze wschodu pod ten drugi, zachodni - stwierdził wicepremier. Kaczyński w nawiązaniu do suwerenności podał przykład lasów: jego zdaniem nie można dopuścić do sytuacji, jak w innych krajach UE, gdzie są prywatne lasy.

- Oni do tych spraw, o których by się decydowało w Brukseli, zaliczają lasy. Czyli nawet to, co wydawałoby się, powinno być w rękach władz miejscowych. Jest przecież zasada w Unii Europejskiej ujęta w prawie, że każda sprawa, która może być załatwiona na niższym szczeblu, powinna być tam załatwiana. Ale pamiętajcie państwo, że polskie lasy to jest ogromny zasób finansowy. To jest możliwość zaciągnięcia pod ich zastaw ogromnych kredytów, żeby je później sprywatyzować. To je bardzo łakomy kąsek i już nam go próbują wyrwać. Pozwolimy na to? - dopytywał Kaczyński. W odpowiedzi usłyszał chóralne: "Nie".

Kaczyński straszy opozycją: Polacy nie będą mogli chodzić na grzyby