Beata Szydło zapowiada nowy program PiS. "Nie na 4 lata, ale na 8 lat"

W piątek Beata Szydło spotkała się z mieszkańcami Dębna. - Jesteśmy tutaj, aby porozmawiać o Polsce, żeby porozmawiał o tym, co udało się już zrobić i jakie mamy plany. Pan premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że niedługo już zaprezentujemy nasz nowy program. To nie będzie program na 4 lata, ale na 8 lat. Jeżeli chcemy, żeby Polska się rozwijała, to trzeba rysować tę naszą przyszłość właśnie w takiej dłuższej perspektywie - podkreśliła była premierka i stwierdziła, że PiS przez "ostatnie lata udowodnił, że dotrzymuje słowa".

Szydło: Proces wzmacniania armii jest możliwy tylko dlatego, że władzę sprawuje PiS

Europosłanka odniosła się także do białoruskich śmigłowców, które we wtorek wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Jak podkreśliła, prowokacje za naszą wschodnią granicą będą się zdarzać. - Ale nie można dać się sprowokować. (...) Trzeba być bezpiecznym, trzeba być przede wszystkim pragmatycznym i myśleć zdroworozsądkowo, zachować zimną krew. My na pewno prowokacjom nie będziemy ulegali, możecie być państwo pewni, że będziemy prowadzili polskie sprawy bardzo bezpiecznie. Naszym celem jest bezpieczna Polska - zapewniła.

Beata Szydło stwierdziła, że "kampania toczy się w bardzo trudnym czasie, w którym trzeba ważyć słowa, być odpowiedzialnym - i politycy muszą o tym pamiętać". Następnie uderzyła w lidera Platformy Obywatelskiej. - Władimir Putin jest graczem bezwzględnym i szuka momentu oraz osób, które pomogą mu podpalić świat. Donald Tusk mówi, że dbał o bezpieczeństwo Polski. Przypomnę, że za rządów PO-PSL około 620 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego zostało zlikwidowanych - powiedziała. - Rząd Donalda Tuska likwidował jednostki wojskowe na północy i wschodzie kraju. Byłam premierem, gdy w 2016 roku był w Warszawie szczyt NATO. Pamiętam nasze zobowiązanie, że będziemy odbudowywać Wojsko Polskie oraz modernizować wszystkie służby mundurowe - zaznaczyła:

Proces wzmacniania armii jest możliwy tylko dlatego, że władzę sprawuje Prawo i Sprawiedliwości. Dzięki panu premierowi Jarosławowi Kaczyński została wprowadzona ustawa o obronie ojczyzny. Naszym celem jest silne i świetnie wyszkolone

- dodała była szefowa rządu, po czym po raz kolejny uderzyła w opozycję. - Podstawowym celem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczeństwo Polski i Polaków. Każdy polityk, który ma Polskę w sercu, dba o jej bezpieczeństwo. Donald Tusk musi wziąć odpowiedzialność za swoje słowa i nie wolno sytuacji zagrożenia wykorzystywać do celów politycznych. (...) Radosław Sikorski powiedział, że należało białoruskie śmigłowce zestrzelić. I co wtedy by się stało? Doszłoby do wybuchu III wojny światowej! Z tych słów cieszy się tylko jeden człowiek na Kremlu - stwierdziła.

Innego zdania jest Donald Tusk, który w piątek spotkał się z mieszkańcami Ustronia. Wytknął tam rządzącym rosyjską rakietę, którą po kilku miesiącach znalazła turystka, a także sprawę białoruskich śmigłowców. - Śmigłowce białoruskie latają nad Białowieżą, a wiecie, że my musieliśmy czekać prawie 12 godzin? Oni o godzinie 19:00 zdecydowali się przyznać, że białoruskie śmigłowce naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Dzisiaj naszym problemem jest nie tylko nasz sąsiad - dyktator Łukaszenka, nie tylko wagnerowcy, nie tylko wojna w Ukrainie, ale także to, na co mamy bezpośredni wpływ, czyli rząd, który z tymi sprawami kompletnie sobie nie radzi - powiedział.

Jak dodał, "jedynym pomysłem" PiS w takiej sytuacji było "brutalne atakowanie opozycji", w tym przewodniczącego PO. - Nie obronimy Polski, jeśli będą rządzić ludzie, którym się wydaje, że metodą na obronę kraju jest oskarżanie rodaków, oskarżanie konkurentów politycznych, o własną nieudolność. Ten rząd naraża polskie rodziny na poważne niebezpieczeństwo - powiedział.

- Wystarczyła jedna prowokacja dwóch śmigłowców, żeby pokazać, że oni nie są zdolni do reakcji, że im się trzęsą portki. (...) Nawet gdyby chcieli zareagować, nie potrafią, bo nic nie wiedzą i nic nie słyszą. Nie widzą rakiety, śmigłowców, że granica z Białorusią jest kompletnie nieszczelna - stwierdził. - Gdyby nie rząd PiS mielibyśmy 50 śmigłowców zdolnych do akcji i fabrykę śmigłowców w Polsce. (....) My dzisiaj zadłużamy się na dziesiątki miliardów złotych w Korei za obietnice czołgów i haubic w przyszłości. Powtarzam: wojna jest dzisiaj. Macierewicz, Kaczyński, Morawiecki rozbroili Polskę z powodów, o których nie chce mówić. Nie będę rzucać pustych podejrzeń. Co do Macierewicza, nie trzeba rzucać żadnych podejrzeń. Książki powstały - dodał.

