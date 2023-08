Z kim Konfederacja utworzyłaby rząd, gdyby mogła? Polacy patrzą na PiS [SONDAŻ]

Prezydent Andrzej Duda do połowy sierpnia ma czas na wskazanie terminu wyborów parlamentarnych. Mogą się one odbyć 15, 22 lub 29 października, a także 5 listopada. Obecne sondaże wskazują, że gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu ok. 50-60 posłów i tym samym miałaby decydujący głos w kwestii utworzenia rządu przez PiS lub obecną opozycję.

Zdaniem 38,7 proc. uczestników sondażu IBRiS dla Radia ZET w takiej sytuacji Konfederacja poparłaby PiS. 24 proc. wskazało na to poparcie dla rządu opozycji, czyli KO, Lewicy, PSL i Polski 2050. Według 26,4 proc. ankietowanych Konfederacja nie poparłaby nikogo, a 10,9 proc. nie ma zdania. Aż 74 proc. wyborców PiS jest przekonanych, że Zjednoczona Prawica może liczyć na ewentualną pomoc ze strony Konfederacji. Z kolei 40 proc. wyborców KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 uważa, że Konfederacja poprze opozycję. Sondaż został przeprowadzony w ubiegły piątek i sobotę metodą CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem) na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Konfederacja. Możliwy sojusz z PiS lub z KO?

- Jeśli obie partie, czy to PiS, czy PO, zgodzą się realizować nasz program, to wszystko jest na stole - mówił pod koniec czerwca w rozmowie z "Super Expressem" lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Z kolei w połowie lipca napisał na platformie X (dawny Twitter), że "straci wiarygodność", jeżeli Konfederacja wejdzie w koalicję z PiS. Wspólne rządy obu ugrupowań wykluczył w jednym z lipcowych przemówień prezes PiS Jarosław Kaczyński. Inne podejście reprezentuje natomiast minister nauki Przemysław Czarnek. - Nie wykluczam tego, że możemy w jakimś wymiarze i zakresie współpracować po wyborach z PSL, czy jak mówiłem wcześniej z Konfederacją - mówił w wywiadzie dla "SE".

- Nie widzę możliwości, aby robić jakąś formułę rządzenia z panem Braunem czy Korwin-Mikke. To są ludzie, których poglądy są skrajne, nieakceptowalne. To są ludzie, którzy pójdą w koalicji z PiS-em. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - mówił z kolei przed kilkoma dniami w rozmowie w radiowej Jedynce poseł KO Marcin Kierwiński.