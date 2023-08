W najbliższych dniach mają być ogłoszone szczegóły dotyczące tzw. paktu senackiego, czyli porozumienia partii opozycyjnych co do wystawiania wspólnych kandydatów w wyborach do Senatu. Szymon Hołownia przyznał, że zgłosił mec. Romana Giertycha jako kandydata do Senatu. - Na takiej samej zasadzie, na jakiej z paktem senackim relacje będą mieli kandydaci, którzy będą startowali jako niezależni w swoich okręgach - wskazał lider Polski 2050.

