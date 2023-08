Kiedy Andrzej Duda ogłosi termin wyborów do Sejmu i Senatu? Media: Prezydent już wybrał datę

Kiedy Andrzej Duda ogłosi termin wyborów parlamentarnych? RMF FM ustaliło, że prawdopodobnie dojdzie do tego w poniedziałek 7 sierpnia. Media obstawiają również, że prezydent wyznaczy 15 października na datę wyborów.

15 października będą odbywać się obchody upamiętniające rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Pisaliśmy, że według informacji, do których dotarł Onet, kwestia ta stanowi ważny argument dla prezydenta. Dziennikarze stwierdzili, że "Dzień Papieski" to okazja do zaktywizowania prawicowego elektoratu. Zasugerowano też, że nawiązywanie do postaci papieża przez księży odprawiających tego dnia msze święte będzie sprzyjało jednoczesnemu propagowaniu postaw politycznych, które są korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości.

Prezydent Andrzej Duda skomentował możliwość przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu podczas obchodów "Dnia Papieskiego". W rozmowie z Radiem Zet prezydent stwierdził, że 15 października to "bardzo ładna data". - Myślę, że nikt w Polsce, z obywateli, wyborców, nie miałby zbyt wiele przeciwko temu, żeby kampania nie trwała oficjalnie zbyt długo - stwierdził Duda.

Dziennikarze Onetu potwierdzili ustalenia RMF FM. Ich zdaniem kierownictwo PiS "nie bierze pod uwagę innego scenariusza i innej daty wyborów parlamentarnych niż właśnie 15 października". Portal dodał, że sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zaplanował kampanię, uwzględniając wspomniany termin wyborów.

Zgodnie z konstytucją prezydent Andrzej Duda musi ogłosić datę wyborów do 14 sierpnia. Przepisy przewidują, że mogę się one odbyć w czterech terminach - 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.