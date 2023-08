Polacy podpowiadają Andrzejowi Dudzie termin wyborów. Zwycięża konkretna data [SONDAŻ]

Andrzej Duda ma czas na zarządzenie wyborów parlamentarnych do 14 sierpnia. Możliwe są cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada. - Do połowy sierpnia ta decyzja musi zostać podjęta. Prezydent wielokrotnie mówił, że dochowa wszelkich obowiązków wynikających z zapisów konstytucji. Jeśli pan prezydent mówił, że jakaś data jest bardzo ładna, to nie wywodziłbym z tego jakiś daleko idących wniosków - komentował w poniedziałek w TVP1 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

Prezydencki urzędnik nawiązał tym samym do wypowiedzi Andrzeja Dudy z czerwca. Prezydent stwierdził wtedy w rozmowie z Radiem ZET, że jest "bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie to październik". Pytany o konkretną datę - 15 października - odparł wymijająco, że ta data jest "ładna".

Wybory parlamentarne. Sondaż ws. terminu

Jak wynika z opublikowane w czwartek sondażu RMF i "Dziennika Gazety Prawnej" przeprowadzonego od piątku do niedzieli, 41,7 proc. badanych uważa, że najlepszym terminem byłby właśnie 15 października. 15,6 proc. wskazało na 22 października, 3,1 proc. na 29 października, a 6,7 proc. na 5 listopada. 32,8 proc. pytanych nie ma zdania w tej kwestii.

Publicysta "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński wskazywał przed kilkoma dniami, że "największym beneficjentem obecnej sytuacji jest obóz władzy"."Media, portale, platformy społecznościowe, wszystko zalane jest zdjęciami polityków partii rządzącej jeżdżących po kraju. A to posłowie lub ministrowie PiS występują na piknikach promujących 800+. A to wystąpi gdzieś prezydent z premierem na tle klubu seniorów opowiadając o 14 emeryturze. (....) Większość z tych imprez finansowanych jest przez rząd lub fundusze publiczne, wszystkie mają charter czysto wyborczy, ale nie wchodzi w limit wydatków na kampanię wyborczą" - pisał.