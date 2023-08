Sondaż: Tracą wszyscy, nawet Konfederacja. PiS bez samodzielnej większości

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w najnowszym sondażu United Surveys dla Wp.pl wynik na poziomie 32,9 proc., co oznacza spadek o 0,5 punktu procentowego. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (28,1 proc., spadek o 0,4 pkt. proc.). Podium zamyka Konfederacja (13,2 proc., spadek o 1,3 pkt. proc.). Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w minioną niedzielę, posłów do Sejmu wprowadziłaby również Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050. Na koalicję tych ugrupowań chciałoby oddać głos 10,6 proc. badanych (spadek o 0,4 pkt. proc.). Lewica mogłaby liczyć na 8,8 proc. (spadek o 1,9 pkt. proc.). 0,6 proc. ankietowanych poparłoby AgroUnię, 5,8 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Z szacunków prof. Jarosława Flisa wynika, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 177 posłów, KO - 148, Konfederacja - 59, Trzecia Droga - 43, a Lewica - 32. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Przy wzięciu pod uwagę tylko wyborców zdecydowanych (tj. bez odpowiedzi "nie wiem"), PiS uzyskał w sondażu United Surveys dla Wp.pl ok. 34,9 proc., Koalicja Obywatelska - ok. 29,8 proc., Konfederacja - ok. 14 proc., Trzecia Droga - ok. 11,3 proc., a Lewica - ok. 9,3 proc.

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 r.) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 227 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 43, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27, w kole poselskim Konfederacji - 10, kole Polska 2050 - 6. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Dziewięcioro posłów jest niezrzeszonych.