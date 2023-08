Kołodziejczak "zszokowany" słowami posłanki Polski 2050. Twierdzi, że miał ofertę współpracy od partii

- Poważnie traktujemy projekt Trzeciej Drogi i PSL. To, co poróżniło nasze stanowiska, to dołączenie do koalicji AgroUnii. PSL przyszedł do nas i zaproponował, aby AgroUnia dołączyła do naszego projektu, my odmówiliśmy z pełną odpowiedzialnością, mówiąc, że mamy wątpliwości ideowe. Nie znamy wartości tego podmiotu, jego programu, co on wnosi do naszego projektu. Nie wiemy, kto ten projekt tworzy. To jest obce dla nas środowisko polityczne - mówiła we wtorek w rozmowie z Wp.pl posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. - Ja nie znam tych ludzi, być może to są fajni, całkiem przyzwoici ludzie. Dzisiaj są czasy szczególne, musimy być szczególnie ostrożni i odpowiedzialni za to, z kim idziemy do wyborów - dodała.

- Było jedno spotkanie [Polski 2050 i AgroUnii - red.] i odmówiliśmy. Nie możemy doprowadzić przez nieodpowiedzialne ruchy do tego, by do Sejmu trafili znowu jakieś Mejzy i Kukizowcy, którzy zrobią koalicję z Prawem i Sprawiedliwością - mówiła parlamentarzystka. Przypomnijmy: w poniedziałek lider Polski 2050 Szymon Hołownia wskazywał, że "dla środowiska AgroUnii miejsca na listach Trzeciej Drogi nie będzie".

Michał Kołodziejczak: Politycy Polski 2050 deklarowali współpracę

Do wypowiedzi Pauliny Hennig-Kloski odniósł się później w rozmowie z Wp.pl lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. - Jestem zszokowany. Jeszcze w piątek zostałem zaproszony przez Michała Kobosko i Pawła Zalewskiego z Polski 2050 na rozmowy. I oni jeszcze w piątek solennie deklarowali chęć współpracy z AgroUnią. Ta rozmowa trwała około dwóch godzin i oni podkreślali, że będą namawiali do współpracy Szymona Hołownię. Umówiliśmy się nawet na kolejne spotkanie, po czym słyszę takie rzeczy - stwierdził. Dodał jednocześnie, że "PSL położył [AgroUnii - red.] na stole wstępną propozycję, która sprowadza się do tego, żeby rozważyć wspólny start".

Media: To koniec Trzeciej Drogi? PSL może wystartować samodzielnie

- To nie przed PSL-em jest wyzwanie podjęcia decyzji o poszerzeniu naszych szeregów tylko przed naszym koalicjantem w ramach projektu Trzecia Droga. Dla nas jest oczywiste, że ten projekt powinien być inkluzywny i poszerzany o nowe środowiska - komentował we wtorek w radiu TOK FM europoseł PSL Krzysztof Hetman. - Działacze Agrounii mają rację w swoim radykalnym przekazie. Uważam, że w swojej formie PSL uzupełnia się z tym w kwestii przekazu. Warto zwrócić uwagę, że przedstawiciele Agrounii potrafią zagospodarować emocję społeczną - dodał.

Portal Rmf24.pl informował nieoficjalnie w poniedziałek, że w sobotę podczas Rady Naczelnej Polskie Stronnictwo Ludowe może zdecydować o starcie w wyborach pod własnym, a nie koalicyjnym szyldem. W praktyce oznaczałoby to rozpad współpracy z Polską 2050 lub konieczność startu działaczy ugrupowania Szymona Hołowni z list PSL.