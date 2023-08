"Wprowadził do Polski nienawiść, cynicznie dzieli Polaków, niszczy więzi" [KTO TO POWIEDZIAŁ?]

We wtorek rano gość Radia ZET został zapytany, czy w jego ocenie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk jest patriotą. - Pewnie jest. Nie znam jego wewnętrznych odczuć i przemyśleń. Bardzo mnie martwią jego działania. Uważam, że są sprzeczne z polską racją stanu, nie są wyrazem miłości do ojczyzny - stwierdził minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Polityk PiS powiedział, że Donald Tusk "nadwymiarowo dzieli Polaków, robi to celowo i cynicznie, odwołując się do skrajnych emocji". - Wprowadził do Polski nienawiść, która ma dzielić Polaków i to jest niepokojące. Ta nienawiść nie tylko uniemożliwia normalne procesy demokratyczne, niszczy demokrację, ale przede wszystkim niszczy więzi międzyludzkie, w związku z tym niszczy Polskę i bardzo osłabia Polskę na arenie międzynarodowej - mówił Gliński.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego mówił dalej o Tusku, że "cały czas podpala Polskę". - Wszystkie obietnice złamał, także dotyczące kultury. Odebrał 50 proc. zysku, nie wypełnił 1 proc. budżetu na kulturę, a nam udało się to zrobić od razu w 2016 roku - dodał.

Piotr Gliński został również zapytany, czy lider PO stanie przed Trybunałem Stanu za "działania w interesie Rosji i Niemiec", o co oskarża go partia rządząca. - Zobaczymy, jakie będą wyniki prac komisji, którą powołujemy - skomentował. - Donald Tusk jest liderem grupy, która od samego początku odmówiła uznania wyniku demokratycznych wyborów w 2015 roku, przyjęła taktykę totalnej opozycji, która niszczy demokrację, ulica i zagranica - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego.