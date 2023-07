Wiemy, kim jest ghostwriter Kaczyńskiego. To on w tajemnicy pisze program PiS

Autor programu PiS nie tworzy postulatów - tu ostatnie słowo ma Kaczyński, ale formułuje je w taki sposób, by program brzmiał profesjonalnie i był jasny dla czytelników. Program może liczyć dziesiątki, a w przypadku PiS nawet i - jak to było przy okazji poprzednich wyborców - ponad 200 stron.

Każde potknięcie w takim dokumencie jak wyborczy program partii - zwłaszcza rządzącej - może zostać wykorzystane przez konkurencję. PiS ma ten program pokazać na początku września. Wtedy też obóz rządzący - wedle planów - ma zorganizować duże wydarzenie programowe. Również Platforma Obywatelska planuje na czas tuż po wakacjach ujawnić swój program wyborczy. Zatem na wrzesień szykuje się największe w tej kampanii starcie programowe dwóch dominujących partii.

Kiedyś programy PiS samodzielnie pisał Jarosław Kaczyński. Potem - jak w przywołanym już 2019 r. - pisanie tego fundamentalnego dla partii dokumentu przejął prof. Piotr Gliński, socjolog i minister kultury (a także były wicepremier). Wtedy nosił on tytuł "Polski model państwa dobrobytu" i liczył 232 strony. Gliński jest już - o czym kiedyś pisaliśmy w Gazeta.pl - umęczony nie tyle z racji wieku (69 lat), co przebiegiem w rządzie. Członkiem Rady Ministrów jest już ósmy rok i przez niemal cały ten czas był wicepremierem, choć akurat ten ciężar spadł mu barków po wejściu Jarosława Kaczyńskiego do rządu jako jedynego wicepremiera.

W tym roku Jarosław Kaczyński nie pisze sam programu swojej partii. Dokument nie wychodzi spod jego pióra, ale jest autorstwa ghostwritera. A prezes PiS potem autoryzuje jego tekst. Teraz ghostwriterem Kaczyńskiego jest prof. Krzysztof Szczucki.

Kim jest Szczucki? To prezes Rządowego Centrum Legislacji, kierownik Akademii PiS (kuźni kadr dla tej formacji) i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jak ujawniliśmy kilka miesięcy temu, ma być bardzo wysoko - być może nawet nr 1 - na liście PiS w Toruniu. Jest coraz bardziej zaufanym człowiekiem Kaczyńskiego. Szczuckiemu bardzo blisko także do premiera Mateusza Morawieckiego. Jak mówiła nam osoba znająca Nowogrodzką od środka: - Teraz ma otwarte drzwi do gabinetu prezesa. Kaczyński go mega szanuje.

Szczucki szerzej nie jest jednak rozpoznawalny, a więc wyborczo jest dość słaby. - Bez "jedynki" na liście może mieć problem, aby wejść do Sejmu - słyszymy w obozie PiS. W mediach publicznych zaczął jednak być wyraźnie promowany. Jest zapraszany do "Gościa Wiadomości", programy informacyjne TVP chętnie nagrywają jego "setki" (krótkie wypowiedzi do swoich materiałów, ale emitowane w najlepszym czasie antenowym). Powód jest prosty: Kaczyński i Morawiecki chcą go mieć w Sejmie jako posła - sam Szczucki prowadzi nieoficjalną kampanię w swoim przyszłym okręgu.

Ostatnio na Szczuckiego wylało się w obozie rządzącym sporo krytyki. Powód? Jak mówią ludzie z tego obozu, był on jednym z autorów ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. rosyjskich wpływów.

Ustawa ta wywołała pożar w PiS i lawinę krytyki w mediach. Szczucki razem z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim (bardzo bliskim premierowi) gasili go, ale była to misja beznadziejna. Podpisanie tej ustawy przez prezydenta napędziło frekwencję na marszu Platformy Obywatelskiej 4 czerwca, na co sztab PiS nie był przygotowany. Sejm następnie nowelizował ustawę - uchwalając naprędce napisany przez Andrzeja Dudę projekt - i wybił tym zęby komisji, która i tak jak do tej pory nie powstała.