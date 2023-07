Lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen ogłosił w ubiegłym tygodniu, że "jedynką" Konfederacji w okręgu toruńskim w jesiennych wyborach do Sejmu będzie Przemysław Wipler, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak przypominaliśmy w Gazeta.pl, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe wciąż toczy się proces przeciwko Przemysławowi Wiplerowi. Polityk został oskarżony o przywłaszczenie ok. 150 tys. zł należących Fundacji Wolność i Nadzieja. Miało do tego dojść w latach 2014-2017. Były poseł PiS pieniądze zwrócił, nie przyznaje się do winy.

O sprawę był pytany w rozmowie z "Faktem" Sławomir Mentzen. - Nie spodziewam się takiego wyroku skazującego, żeby Wipler trafił do więzienia. On zapewnia, że wszystko było uczciwe i nie boi się wyroku w tej sprawie. Zresztą też jest ciekawe, że to jest kolejna sprawa, która ciągnie się całymi latami, przecież to chyba wyszło w 2016-17 roku. Mamy 2023 rok i wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby prokuratura i sądy nie ciągnęły takich spraw całymi latami - skomentował.

Sławomir Mentzen o Jakubie Banasiu: Sprawa całkowicie polityczna

Prezes Nowej Nadziei odniósł się również do kandydatury Jakuba Banasia, syna prezesa NIK Mariana Banasia. Jakub Banaś ma startować do Sejmu z listy Konfederacji w okręgu warszawskim. "Fakt" przypomniał, że Jakub Banaś wraz z żoną usłyszeli przed dwoma laty zarzuty związane m.in. z wyłudzeniem z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa około 120 tys. zł na renowację kamienicy oraz wyłudzeniem podatku VAT.

- W mojej ocenie ta sprawa jest całkowicie polityczna, zarzuty względem Jakuba Banasia pojawiły się wtedy, kiedy okazało się, że jego ojciec Marian Banaś chce być niezależnym prezesem NIK, a nie chce słuchać się władz partyjnych. Wtedy PiS i podległe mu służby zaczęły atakować rodzinę Mariana Banasia, więc te zarzuty odbieram jako całkowicie polityczne. Zresztą jest zupełnie niepoważne, że Banasiowi zarzuca się jakieś rzekome wyłudzenia na kilkanaście tys. zł, w czasie gdy rząd PiS kradnie miliardy złotych w różnego rodzaju sytuacjach, więc znajmy skalę - ocenił Sławomir Mentzen w rozmowie z "Faktem"