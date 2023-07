Koniec efektu Marszu 4 czerwca? KO zalicza spory spadek. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Prawo i Sprawiedliwość uzyskało poparcie na poziomie 33,4 proc., co oznacza wzrost o 0,7 pkt proc. Druga lokata przypadła Koalicji Obywatelskiej, na którą chciałoby zagłosować 26,2 proc. badanych (spadek z 30,2 proc., które w poprzednim badaniu odnotowano po Marszu 4 czerwca). Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja (12,7 proc., wzrost o 0,6 pkt proc.). Posłów do Sejmu wprowadziłyby również Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) z wynikiem 10,8 proc. (poparcie bez zmian) oraz Lewica (10,7 proc., wzrost o 1,7 pkt proc.). Na Bezpartyjnych Samorządowców chciałoby zagłosować 2 proc. badanych. 4,2 proc. nie wie, na kogo chciałoby zagłosować.

REKLAMA

Zobacz wideo Spotkanie Donalda Tuska z sympatykami. "Wolę rudego niż łupieżcę"

Szacunkowe wyliczenia wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wprowadzić tym samym do Sejmu ok. 179 przedstawicieli, Koalicja Obywatelska - ok. 136, Konfederacja - ok. 56, Trzecia Droga - ok. 44, Lewica - ok. 44. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

- To jest sondaż przeprowadzony w wakacje, co jest bardzo istotną informacją, ponieważ badania latem wyglądają inaczej niż w innych okresach roku. Po prostu część respondentów "ucieka" nam w czasie urlopów - komentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" szef IBRiS Marcin Duma. Sondaż został przeprowadzony w piątek i sobotę na grupie 1100 osób metodą CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne).

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Przy wzięciu pod uwagę tylko wyborców zdecydowanych (tj. bez odpowiedzi "nie wiem"), PiS uzyskał w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" ok. 34,9 proc., Koalicja Obywatelska - ok. 27,4 proc., Konfederacja - ok. 13,3 proc., Trzecia Droga - ok. 11,3 proc., a Lewica - ok. 11,2 proc.

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 r.) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 227 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 43, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27, w kole poselskim Konfederacji - 10, kole Polska 2050 - 6. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Dziewięcioro posłów jest niezrzeszonych.