Jarosław Kaczyński z kolejną garścią dobrych porad dla kobiet. "Ktoś te dzieci musi rodzić"

Jarosław Kaczyński w niedzielę wziął udział w pikniku rodzinnym w Połajewie w ramach akcji "Z miłości do Polski". Rozmowy z Polakami podczas pikników rodzinnych PiS mają pomóc w przygotowaniu programu wyborczego partii rządzącej. Podczas spotkania w Połajewie szef PiS i zaapelował o wzięcie udziału w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu, podkreślając, że wynik zależy od decyzji wyborców.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński na pikniku rodzinnym, czyli komuna i migranci

Kaczyński: Będziemy robić wszystko, żeby dzieci było jak najwięcej

To jednak niejedyny temat, który poruszył wicepremier. Kaczyński w pewnym momencie zwrócił się do kobiet, mówiąc, że "z miłości również są dzieci".

- To jest największy prezent, który można zrobić Polsce. Mówię tu przede wszystkim o paniach, bo ktoś te dzieci musi rodzić, a to nie jest łatwe. Będziemy robić wszystko, żeby tych prezentów było jak najwięcej - powiedział Kaczyński, następnie apelując o oddawanie głosów w wyborach.

Kaczyński o Grupie Wagnera: Wybory w Polsce odbędą się w terminie

Wicepremier o Grupie Wagnera. Wspomniał o nadchodzących wyborach

Wicepremier podczas spotkania mówił także o tym, że rząd poważnie traktuje nowe zagrożenie, jakim jest obecność Grupy Wagnera na Białorusi, ale nie będzie ono miało wpływu na proces wyborczy w Polsce. "To nie oznacza, że mamy z tego powodu zamiar zatrzymać nasze demokratyczne procesy" - zaznaczył i zapewnił, że niezależnie od sytuacji wybory odbędą się w terminie.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że wagnerowcy z pewnością nie pojawili się na Białorusi przez przypadek i ich celem może być organizowanie prowokacji czy przenikanie przez naszą granicę. Zapewnił przy tym również, że rząd nie lekceważy tego zagrożenia i uznaje je za poważne.

Wicepremier zaznaczył, że Polska nie pójdzie drogą niektórych państw zachodnich, które same osłabiły swoje bezpieczeństwo, również wewnętrzne. Jak mówił, nie można w naszym kraju doprowadzić do sytuacji znanej z niektórych innych państw, gdzie "przybysze z innych części świata, ludzie innych kultur to bezpieczeństwo radykalnie zakłócają". Kaczyński stwierdził, że polityka rządu sprowadza się do stworzenia w Polsce "zamożnego, stabilnego i demokratycznego społeczeństwa z silnym państwem".

Tusk: "PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami". Jest reakcja