"PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami". Prawica oburzona słowami Tuska. "Bełkot"

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził podczas sobotniego briefingu w zakładzie zbrojeniowym "Bumar-Łabędy" w Gliwicach, że rośnie zagrożenie związane z obecnością Grupy Wagnera w Białorusi. Morawiecki dodał, że z ostatnich doniesień wynika, iż jedna z grup wagnerowców, licząca około stu najemników, przybyła do Grodna, leżącego w pobliżu przesmyku suwalskiego. Według Morawieckiego "to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium". - Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Przypuszczalnie będą starali się też wniknąć do Polski, udając nielegalnych imigrantów, a to stwarza dodatkowe ryzyka - mówił premier.

"Wagnerowcy bliżej Polski. Tusk i jego ludzie to "eksperci" od obrażania Straży Granicznej, Wojska i Policji. "Specjaliści" od kwestionowania budowy zapory, bezrefleksyjni uczestnicy operacji Putina i Łukaszenki. Nieodpowiedzialni i groźni ludzie dla Polski" - komentował w sobotę na Twitterze minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal zasugerował w sobotę na Twitterze, że jeśli sytuacja dla Polski jest rzeczywiście zagrażająca, premier powinien wraz z prezydentem Andrzejem Dudą "natychmiast uruchomić adekwatne do wzrostu zagrożenia mechanizmy (RBN, NATO itd.)". "To jest Pana obowiązek. Nie może Pan ograniczać się do tworzenia medialnego wzmożenia" - wskazywał.

"Rząd sporego państwa UE, członka największego paktu wojskowego świata, szczycący się budową potężnej armii, popada w drżenie, na wieść o 100 najemnikach obecnych przy jego granicy. Rozumiem, że strach to silna motywacja wyborcza, ale to jednak balansowanie na granicy śmieszności" - komentował z kolei dziennikarz polityczny TVN24 Konrad Piasecki.

Tusk: Pis szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami

Do sytuacji odniósł się w niedzielę na Twitterze przewodniczący PO Donald Tusk. "Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz miliona serc wybije im te pomysły z głowy. Widzimy się wszyscy 1 października w Warszawie!" - napisał.

Komentarz Donalda Tuska wywołał spore oburzenie w obozie Zjednoczonej Prawicy. Premier Mateusz Morawiecki napisał, że "tak jak lider Partii Oszustów nie widział jak jego kolega z sopockiego molo atakuje i zajmuje Krym i Donbas, tak teraz nie widzi realnego zagrożenia dla Polski"."Zawsze pilnuje interesów swych mocodawców, chował się za garsonką Angeli Merkel, gdy Niemcy i Rosja budowali Nord Stream 2. Mam prośbę do EPP - zabierzcie swojego człowieka z powrotem do Brukseli" - zaapelował szef rządu.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski przekonywał na Twitterze, że "Donald Tusk znowu szuka paliwa politycznego". Przypominam, że od początku agresji rosyjsko-białoruskiej z użyciem nielegalnych migrantów Tusk i jego zgraja są przeciwko własnemu państwu i uwiarygadniają agresorów. Teraz jest podobnie. Zarzucając władzy de facto nakręcanie konfliktu, daje oręż Putinowi i Łukaszence, by prowadzić akcje prowokacyjne, o które dzięki słowom Tuska będą mogli oskarżać stronę polską. Czuć smród zdrady" - napisał.

"#KrulEU już o pani Joannie nie wspomina??? Teraz jego marsz ma być odpowiedzią na wagnerowców? Rozumiem, że jak Tusk będzie u władzy to na granicy z Białorusią Polski będę bronić Frasyniuk z Ochojską, Jachirą, Starczewskim i Szczerbą. Szefem Policji będzie Lempartowa" - ironizował europoseł PiS, szef sztabu tej partii Joachim Brudziński.

"Gdyby dało się merytorycznie polemizować z tym skandalicznym bełkotem Tuska, to zapytałbym w takim razie o Litwę. Litwini podobnie jak Polska definiują potencjalne zagrożenia związane z obecnością wagnerowców na Białorusi. Wobec nich Platforma powie to samo?" - napisał były rzecznik PiS, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel.