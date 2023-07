"Świeckie Państwo" według Lewicy. Zandberg: Już wiem, jakie paski będą w TVP

Zobacz wideo Gawkowski: Jeśli PiS znowu wygra, wprowadzi rządy autorytarne

W sobotę Lewica spotkała się z wyborcami na konwencji "Świeckie Państwo" i mówiła o jej najważniejszych postulatach w tej dziedzinie życia społecznego. To między innymi: renegocjowanie konkordatu, świeckie urzędy i szpitale, likwidacja klauzuli sumienia, opodatkowanie Kościoła. Polityczki i politycy mówili o tym, co ich zdaniem jest konieczne, aby w Polsce nastąpił wyraźny rozdział państwa od Kościoła. Krzysztof Śmieszek wymienił m.in. zlikwidowanie artykułu 196 Kodeksu karnego, który mówi o obrazie uczuć religijnych. Na scenie pojawili się także współprzewodniczący partii Razem - Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. - Ja już wiem, jakie dzisiaj będą paski w TVP i nagłówki w prawicowych gazetach. Lewica "atakuje wiarę, katolików" i podobne bzdury - wymieniał Zandberg.

Konferencja Świeckie państwo w postulatach Lewicy. Zandberg: To powinna być oczywistość

Współprzewodniczący Razem wyjaśnił, dlaczego w jego ocenie za każdym razem, kiedy poruszany jest temat świeckiego państwa, podnoszą się głosy "propagandystów". - Oni wiedzą, że kiedy Lewica będzie miała wpływ na władzę, to ich biznesy się skończą, a ta rzeka pieniędzy, które płynie z budżetu państwa, wyschnie. I to bardzo szybko. Więc powiedzmy im, że świeckie państwo, to jest państwo dla wszystkich - mówił Adrian Zandberg.

Świeckie państwo to państwo, w którym panuje zasada równości Świeckie państwo to państwo, w którym wszyscy [...], wierzący i niewierzący, czują się u siebie i wszyscy są traktowani równo. I takie państwo zbuduje Lewica

- zapewnił. - Żadna religia nie może być uprzywilejowana w instytucjach publicznych i to powinna być oczywistość. To, że dziś to nie jest oczywistością, jest efektem 30 lat rządów prawicy różnych odcieni i ich wpływu na państwo polskie i jego instytucje. I najwyższy czas, żebyśmy poszli w kierunku zachodnich standardów, tak jak o tym mówią najważniejsze polskie przepisy - kontynuował Zandberg.

Magdalena Biejat podkreśliła, że "kiedy Lewica mówi o świeckim państwie, mówi o wspólnocie". - Wszyscy mają te same prawa, te same obowiązki i przede wszystkim mają prawo do równego traktowania. [...] Mają prawo tworzyć wspólnotę, która razem pracuje, mieszka, troszczy się nawzajem o siebie - podkreśliła współprzewodnicząca Razem. Jej zdaniem, niezwykle ważna jest likwidacja klauzuli sumienia, aby "poglądy lekarza nie były ważniejsze niż dostęp kobiet do świadczeń ochrony zdrowia". - Żaden lekarz na tej podstawie nie ma prawa odmówić nam prawa do aborcji, prawa do badań prenatalnych, prawa do antykoncepcji hormonalnej, bo to są nasze prawa, a nie jego - przekonywała.

Konferencja Lewicy "Świeckie Państwo". "Kościół wpływa na kształtowanie w Polsce prawa"

Obecny na sobotniej konwencji w Warszawie Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy podkreślał, że "Lewica nigdy w Polsce nie była przeciwko wierze, Lewica nigdy w Polsce nie była przeciwko wiernym". - Lewica za to zawsze była za państwem świeckim. Zawsze była za rozdziałem państwa od Kościoła. Państwo świeckie jest warunkiem wolności w Polsce - powiedział. Czarzasty, którego zdaniem "państwo świeckie jest warunkiem wolności w Polsce, wolności w decydowaniu o tym, jak chcemy żyć, kogo chcemy kochać, jak chcemy się kochać, dokąd chcemy pójść". Czarzasty wskazywał, że Kościół wpływa na kształtowanie w Polsce prawa m.in. w sprawie aborcji, antykoncepcji i zakaz handlu w niedziele.

Kler w Polsce chce dwóch rzeczy. Pieniędzy i prawa do decydowania o naszym życiu. Relacja między państwem a klerem w Polsce to transakcja wiązana. PiS daje pieniądze, a kler, kiedy przyjdzie ta niedziela, zawsze mówi, na kogo głosować. Nie będzie w Polsce państwa świeckiego, jeżeli nie będzie transparentności finansowania kleru

- mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy. Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyjaśniała z kolei, dlaczego należy skończyć z finansowaniem lekcji religii z budżetu państwa. Wskazała, że zaoszczędzone pieniądze mogłyby zostać wykorzystane na przykład na dodatkowe lekcje języka angielskiego. - Miejsce lekcji religii znajduje się w kościele. Nauczanie religii nie powinno być przymusowe, a o uczestnictwie powinni decydować rodzice, a od 15. roku życia sami uczniowie - przekonywała.

