Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Sejm zbierze się na dodatkowym posiedzeniu

Senat w piątek odrzucił nowelizację ustawy o referendum krajowym. Stanowiła ona, że referendum będzie mogło odbyć się w tym samym terminie, co wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Parlamentu Europejskiego. Za było 51 senatorów, przeciwnych było 46, żaden nie wstrzymał się od głosu. Przyjęto też, że głosowanie przeprowadza się w godzinach określonych w Kodeksie wyborczym, czyli od 7 do 21. Senackim wetem zajmie się Sejm.

Według ustaleń Wirtualnej Polski, w związku z tym Sejm zbierze się na dodatkowym posiedzeniu w połowie sierpnia, by zająć się projektem uchwały ws. referendum. - Marszałek Elżbieta Witek poinformowała nas, że w dniach 16-17 sierpnia odbędzie się dodatkowe posiedzenie - przekazał wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Przypomnijmy, że w piątek 7 lipca większość sejmowa przyjęła projekt, który miał umożliwić przeprowadzenie referendum i wyborów parlamentarnych w jednym dniu. "Za" zagłosowało 243 parlamentarzystów: 227 posłów PiS, jeden poseł KO (Tomasz Kostuś), ośmiu posłów Konfederacji, trzech posłów Kukiz'15, troje parlamentarzystów koła Polskie Sprawy i jeden poseł niezrzeszony (Łukasz Mejza).

Jak wynika z ustaleń Gazeta.pl, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości trwa zacięta dyskusja o pytaniach, zamawiane są sondaże, które służą do wyczucia nastrojów społecznych i trafności rozważanych pytań. Ale to jest spór o to, jak ma wyglądać referendum, a nie czy ono w ogóle ma być.

Pytanie o politykę migracyjną w ramach Unii Europejskiej zostało przez prezesa PiS zapowiedziane w momencie ogłaszania idei referendum. Z czasem jednak polityk zasugerował, że mogą się pojawić kolejne pytania. "Samo bowiem pytanie o migrantów najbardziej służy Konfederacji - formacja ta bowiem jest w swoim sprzeciwie wobec przyjmowania migrantów najbardziej radykalna. Ponadto - wedle przynajmniej części sztabowców PiS - samo tylko pytanie o migrantów może rozniecić nastrój antyukraiński, który podskórnie jest w Polsce obecny" - pisze Jacek Gądek.

Pojawiły się wówczas pomysły w sztabie i na najwyższym szczeblu obozu rządzącego, aby nie ograniczać się do jednego pytania w referendum. Z ustaleń Gazeta.pl wynika, że rozważane i analizowane są też pytania referendalne o kwestię budowy muru na granicy wschodniej - z rosyjskim obwodem kaliningradzkim, gdzie dotychczas rozstawiana była tylko prowizoryczna zapora. Wśród propozycji tematów w referendum znajduje się także kwestia wieku emerytalnego, obrona prawa weta w Unii Europejskiej, a nawet reparacje za straty zadane w II wojnie światowej przez Niemcy. Jeden z naszych rozmówców zasugerował także, że wśród tematów, o których dyskutowano za zamkniętymi drzwiami, była tematyka LGBT.

