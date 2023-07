Nikt nie chce namaścić Giertycha. Przyjaźń Tuska i Hołowni nie pomogła

Z perspektywy Giertycha, ale też Tuska i Hołowni najwygodniej byłoby, aby obecna senatorka PO prof. Rotnicka zrezygnowała z kandydowania w poznańskim "obwarzanku". Ale ona zrezygnować nie zamierza. Okręg ten w ramach paktu senackiego przypada Platformie Obywatelskiej.

- Okręg przypada Platformie. Jeśli Tusk przekona Rotnicką, by tam nie kandydowała, to Giertych mógłby startować - słyszymy.

Ale Rotnicka nie jest tym zainteresowana. - Podtrzymuję wolę kandydowania w swoim tradycyjnym okręgu [nr 90, podpoznański]. Mam nadzieję, że obowiązujące jest słowo, które przewodniczący PO Donald Tusk dał wszystkim senatorom naszej formacji kilka miesięcy temu, że każdy obecny senator będzie mógł startować z poparciem Platformy Obywatelskiej także w zbliżających się wyborach.

W ostatnich tygodniach nie było żadnej rozmowy szefa PO z Rotnicką.

Zwolennicy Giertycha liczyli na to, że prof. Rotnicka, która w tym roku kończyć będzie 80 lat, zrezygnuje ze startu. Ale tak się nie stało. Tuskowi bardzo niewdzięcznie byłoby wypychać kobietę z listy PO i to jeszcze z myślą o zastąpieniu jej Giertychem. Były szef Ligi Polskich Rodzin był więc namawiany, aby startował z innego okręgu, w którym mandat jest bardzo trudny, ale nie niemożliwy do wywalczenia. Ten podpoznański to z kolei absolutny pewniak. Jak mówił nam jeden z polityków opozycji, "w tym okręgu nawet krowa, jeśli muczy przeciwko PiS, to bierze mandat".

Giertych już jednak w maju publicznie ogłosił, że będzie kandydował w okręgu pod Poznaniem. Opisaliśmy go zresztą już w lutym w Gazeta.pl jako pierwsi. Giertych wyszedł tym przed daleko szereg, co bardzo nie spodobało się na opozycji.

W Senacie wciąż bardzo chcieliby go widzieć Donald Tusk i Szymon Hołownia, ale każdy z nich obawia się go zgłosić jako swojego kandydata. Giertych nie odbił okręgu z rąk Rotnickiej, a innego okręgu nie chce. W efekcie może w ogóle nie wystartować.

Tusk miał Giertychowi obiecywać, że da mu możliwość wejścia do Senatu. Prywatnie Giertych i Tusk są przyjaciółmi, a adwokat nie raz reprezentował w sporach prawnych i sądowych rodzinę Tusków. Tusk go zresztą bardzo ceni. Mówił o nim kiedyś, że to "prawdziwy bat na faryzeuszy" oraz że "ma polityczne, osobiste, intelektualne powody, żeby udowodnić sobie i całemu światu, że też chce uwolnić Polskę od PiS-u".

Z kolei Giertych ma wręcz nabożny stosunek do lidera PO. Bardzo dobre relacje Giertych ma też z Szymonem Hołownią. Lider Polski 2050 nie raz mówił, że warto dać szansę Giertychowi. - Uważam, że powinniśmy zrobić Giertychowi miejsce w tym sensie, żeby on mógł wystartować z niezależnego komitetu, przyprowadzić swój elektorat, który jakiś ma, i w ten sposób przyczynić się do dobrej sprawy, bo on ma sporo ludzi, którzy go popierają - podkreślał kilka dni temu Hołownia.

Giertycha nie chce Lewica. Jej politycy mówili jasno, że jeśli Giertych wystartuje poza paktem senackim, to Lewica samodzielnie wystawi mu kontrkandydaturę w tym okręgu.

Roman Giertych od dawna mieszka w swoim domu we Włoszech. Nie tylko ze względu na klimat i krajobrazy, ale dlatego, że prokuratura w Polsce zasadzała się na niego. Zatrzymywała, chciała aresztu i zarzutów (m.in. przywłaszczenia pieniędzy ze spółki deweloperskiej). A w czasie przeszukiwania jego domu pod Warszawą zemdlał, przez co trafił do szpitala.

Adwokat bardzo by chciał wystartować do Senatu, zdobyć mandat i w ten sposób wrócić do aktywnej polityki. Narkotycznie. Ma też żądzę zemsty na Jarosławie Kaczyńskim, a i immunitet byłby cenny. Gdyby wystartował, to trudno by było mu prowadzić kampanię na odległość.

- Nie sądzę, aby ktokolwiek chciał go aresztować w trakcie kampanii. Mogą go oczywiście nękać, ale to bez znaczenia dla Romana, bo on się do tego przyzwyczaił. Próba zatrzymania go i aresztowania byłaby dla niego wręcz doskonałą promocją - mówi polityk opozycji.

Roman Giertych chciałby mieć taki problem. Ale póki co ma problem z wystartowaniem.

Sprawa Giertycha jest w zasadzie ostatnią istotną rzeczą w dopinaniu paktu senackiego.

Opozycja rozwiązała problem Warszawy: w stolicy startować ma prof. Adam Bodnar (były Rzecznik Praw Obywatelskich) i to on ma szansę - bo w tym fotelu widzi do Donald Tusk - zostać przyszłym marszałkiem Senatu, bo zawód marszałkiem Tomaszem Grodzkim jest na opozycji dość powszechny. PSL forsowało w stolicy Kazimierza Michała Ujazdowskiego, ale on ostatecznie ma wystartować w okręgu podwrocławskim - jest nazbyt konserwatywny dla liberalnej stolicy. Na Dolnym Śląsku miejsce zwolni akurat senator Bogdan Zdrojewski, który wystartuje do Sejmu.

Opozycja potrzebuje - mówią nam to jej politycy w nieoficjalnych rozmowach - sygnału o swojej jedności, a takim byłoby ogłoszenie paktu senackiego. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, obóz PiS kolportuje przekaz, że opozycja jest pokłócona i nie potrafi się porozumieć.

Tak po prawdzie Senat mało kogo interesuje, poza osobami chcącymi być senatorami. Senat to nagroda pocieszenia w wyborach parlamentarnych, a nie główna - tą jest Sejm. Niemniej większość w Senacie i lojalność konkretnych polityków ma swoje znaczenie. Mieć z głowy walkę między kandydatami opozycji do Senatu to też oszczędność czasu i pieniędzy. Większość w Senacie opozycja może zdobyć w zasadzie przy stoliku, dopinając negocjacje i wskazując wspólnych kandydatów opozycji, a nie w terenie poprzez ich walkę o głosy.

Wedle naszych informacji Roman Giertych nie chce startować przeciwko paktowi senackiemu, a w sposób, który będzie dogadany z opozycją, ma być wynegocjowany przy stoliku.

Giertych nie chce jednocześnie startować z innego okręgu niż poznański "obwarzanek", obejmujący także jego rodzinne miasteczko - Kurnik. Nie chce żadnego okręgu na Podkarpaciu czy Podlasiu, gdzie miałaby nikłe szanse na mandat, albo Konina, gdzie o mandat byłoby mu arcytrudno. Giertych ma zresztą złe doświadczenie ze startem do Senatu - w 2015 r. bowiem bez powodzenia jako niezależny kandydował pod Warszawą, ale przegrał z kandydatem PiS Konstantym Radziwiłłem. Adwokat nie chce powtórki.