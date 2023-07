Sikorski o swoim udziale w najbliższych wyborach parlamentarnych. "Mogę pomóc koleżankom i kolegom"

Radosław Sikorski jeszcze w styczniu zapowiadał, że rozważy start w najbliższych wyborach. W czwartek podczas programu "Fakty po faktach" na antenie TVN24 poinformował o swojej decyzji.

Sikorski o swojej decyzji ws. startu w wyborach: "To zamierzam robić"

Europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski został zapytany o kwestię najbliższych wyborów parlamentarnych, które odbędą się jesienią tego roku. - Ustaliliśmy z Donaldem Tuskiem, że gdybym kandydował u siebie do Sejmu czy Senatu, to musiałbym prowadzić kampanię w swoim okręgu. Nie kandydując tym razem, mogę pomóc koleżankom i kolegom w całym kraju. I to zamierzam robić - powiedział. Polityk został także zapytany o wybory do europarlamentu. - A potem zobaczymy - odpowiedział Sikorski znajdujący się w ukraińskim Irpieniu pod Kijowem.

Donald Tusk: PiS chce przesunąć wybory. "Doszły mnie słuchy"

Start Sikorskiego w wyborach: "Radek chyba obraził się na Tuska"

Jak pisaliśmy w środę, "Wprost" już wówczas donosił, że Radosław Sikorski może nie wystartować w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu. - Miał zostawić Europarlament dla stanowiska posła? Chciał zostać marszałkiem Senatu, ale Donald się na to nie zgodził - mówił w rozmowie z "Wprost" jeden ze znajomych Sikorskiego. Według wstępnych ustaleń stanowisko marszałka Senatu Donald Tusk miał obiecać Adamowi Bodnarowi, który kilka dni temu ogłosił, że będzie startował w wyborach.

- Radek chyba obraził się za to na Tuska i zdecydował w ogóle nie startować - mówił gazecie rozmówca. Pytany przez "Wprost" o możliwość kandydowania do polskiego parlamentu, Radosław Sikorski nie odpowiedział. Z doniesień gazety wynikało również, że polityk prawdopodobnie będzie ponownie kandydował do Parlamentu Europejskiego.

