Donald Tusk ostrzega ws. terminu wyborów. "Doszły mnie słuchy, prawie wprost z Pałacu Prezydenckiego"

W czwartek 27 lipca lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk pojawił się na spotkaniu w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie).

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński: Tuskowi chodziło o zrobienie osobistej kariery

Donald Tusk w Ostródzie: Doszły mnie słuchy, że chcą przesunąć termin wyborów

Lider Platformy Obywatelskiej w ostródzkim amfiteatrze odwołał się do niedawno ogłoszonego Marszu Miliona Serc. - Nie pytajcie, zwracam się do sceptyków, po co jest ten marsz. Tak jak pół miliona ludzi w Warszawie [4 czerwca - red.] wiedziało, że jest rzeczą najważniejszą pokazać władzy i wszystkim Polkom i Polakom, że jest siła, która może to wszystko zmienić. Pierwszego października musimy pokazać, że ta siła jest gotowa do zwycięstwa, przejęcia władzy i uporządkowania władzy po tym brudzie, po tej spaleniźnie, po tej truciźnie, jaką nam PiS zgotował - mówił Donald Tusk.

- Doszły mnie słuchy, prawie wprost z Pałacu Prezydenckiego, że po tym, kiedy wezwałem do marszu 1 października, oni podjęli decyzję, aby te wybory przesunąć - mówił były premier. Jak dodał, chciałby, aby "panowie Duda, Kaczyński i Morawiecki usłyszeli, że ludzie i tak nie ulegną".

- Jeśli jest prawdą, że chcecie manipulować przy terminie wyborów, szukacie pretekstu, żeby przełożyć te wybory. Jeśli prezydent chce te wybory przesunąć, żeby Marsz Miliona Serc nie był tuż przed wyborami, to chcę wam powiedzieć, że jak będzie trzeba, to będziemy maszerować nie jeden dzień, tylko do dnia wyborów - zaznaczył lider PO. - Problem polega na tym, że oni [PiS - red.] w najważniejszych sprawach dla Polski kłamią w sposób absolutnie bezwstydny, a to kłamstwo ma zamazać kwestie niezwykle groźne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny - mówił dalej polityk.

Donald Tusk w Ostródzie: To jest naprawdę ten znak. Żarty się skończyły

Lider PO: "Pierwszego października zorganizujemy marsz miliona serc"

Donald Tusk w ubiegłym tygodniu ogłosił tzw. marsz miliona serc. - Pierwszego października zorganizujemy marsz miliona serc. Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję 4 czerwca, to milion 1 października da już pewność zwycięstwa - powiedział w środę 19 lipca polityk PO.

- Więcej nie pozwolimy, aby zło panoszyło się nie tylko na szczytach władzy, ale także w naszym codziennym życiu. Bardzo serdecznie apeluję, niezależnie od poglądów, żeby w tak ważnej sprawie, jak godność prawo człowieka, bezpieczeństwo kobiet i dzieci, nie zastanawiali się ani sekundy (...). Bardzo liczę na Waszą obecność - zakończył były premier.

Tusk o sprawie Joanny. "1 października zorganizujemy marsz miliona serc"