O przeznaczeniu pieniędzy z rezerwy budżetowej na konkretny cel decyduje premier i Rada Ministrów - przypomina Oko.press. Portal pisze o najnowszych decyzjach Mateusza Morawieckiego w tej sprawie. Chodzi o promowanie ostatnich obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. 28 czerwca premier przekazał ministrowi infrastruktury 2,5 miliona złotych "na działania promocyjno-informacyjne dotyczące wprowadzenia przez rząd bezpłatnych przejazdów autostradami państwowymi". To jednak nie wszystko - Andrzej Adamczyk zapewnił, że w budżecie są pieniądze na to, żeby pokryć koszty przejazdów autostradą między Toruniem a Gdańskiem w czasie wakacyjnych weekendów. Odcinek jest wtedy zwolniony z opłat - tak brzmiała kolejna obietnica "drogowa" rządu. Na ten cel Adamczyk dostał od Morawieckiego 50 mln zł. Portal przypomina, że ten odcinek autostrady powstawał w systemie koncesyjnym, więc prywatna spółka, która go zbudowała, zarabia na nim przez pewien czas. Zarządcy autostrad ustalają stawki z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Ministerstwo musi zatem zrekompensować straty.

PiS promuje swoje obietnice wyborcze za miliony z rezerwy budżetowej

"Realizacja działań informacyjnych dotyczących podwyższenia wysokości świadczenia wychowawczego od stycznia 2024 roku" - czyli promowanie 800 plus także jest finansowane z rezerwy budżetowej. W tym przypadku chodzi o 10 milionów zł, jednak nie wiadomo, czy te pieniądze przeznaczono na organizację pikników 800 plus, czy inne działania promocyjne - zastrzega Oko.press. Decyzja w sprawie przekazanie tych pieniędzy miała zapaść 16 czerwca. Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej razem z Urzędami Wojewódzkimi rozpoczęło akcje pikników 800 plus. Resort podał, że "w trasę wyruszają także busy 800 plus, w których możliwe będzie zasięgnięcie informacji na temat programu i samego świadczenia. W najbliższych tygodniach busy odwiedzą każdy powiat w Polsce".

Najwyższa Izba Kontroli kilkukrotnie wskazywała, że Prawo i Sprawiedliwość niewłaściwie wydaje pieniądze z rezerwy, która ma służyć na "wydatki nieprzewidziane i nadzwyczajne", jak na przykład usuwanie skutków kataklizmów. Zamiast tego Mateusz Morawiecki hojnie przekazuje dotacje swojej partii oraz na przykład organizacjom związanym z Kościołem katolickim.

Rezerwa budżetowa nie na sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe, ale na dotacje stowarzyszeń kościelnych

Beneficjentem pieniędzy z rezerwy budżetowej jest również między innymi stowarzyszenie "Diakonia Ruchu Światło-Życie", czyli Oaza. Premier trzykrotnie pozytywnie rozpatrywał wnioski stowarzyszenia o przyznanie dotacji. Władze ruchu, którego historia sięga lat 60., są wybierane przez biskupów, a majątek organizacji jest własnością Kościoła. 26 maja organizacja otrzymała z rezerwy budżetowej prawie 9 milionów zł. Decyzja zapadła po kilku miesiącach oczekiwania. Stowarzyszenie miało też szczęście w latach 2021 i 2022, gdy otrzymało odpowiednio 9 950 000 i 9 979 000 zł - informowała Wirtualna Polska. Portal ustalił, że środki sfinansują budowę ośrodka konferencyjno-szkoleniowego o nazwie "Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka" w Krościenku nad Dunajcem.

W Ruchu Światło-Życie działa Henryk Kowalczyk, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Opozycja wskazuje, że rezerwa budżetowa to pieniądze, które rząd powinien wydawać w sytuacjach nadzwyczajnych. - Okazuje się, że w Polsce rządzonej przez PiS te pieniądze służą wyłącznie wybranym ludziom związanym z PiS - skomentował Marcin Kierwiński w rozmowie z Oko.press.

