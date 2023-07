Kiedy Andrzej Duda ogłosi termin wyborów? Współpracownik prezydenta: Uzbrójmy się w cierpliwość

Marcin Przydacz został zapytany na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia o datę tegorocznych wyborów parlamentarnych. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP przypomniał, że podjęcie decyzji o terminie wyborów to prerogatywa prezydenta. Współpracownik Andrzeja Dudy powiedział też, że jego przełożony może ogłosić datę wyborów wcześniej, niż jest do tego zobowiązany przez konstytucję.

Marcin Przydacz zapewnia, że Andrzej Duda dochowa konstytucyjnych terminów, ogłaszając datę wyborów

Przydacz został zapytany, czy wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 lub 22 października. - To jest decyzja pana prezydenta. Pan prezydent, jak już wielokrotnie zapowiadał, ogłosi datę wyborów w konstytucyjnie przewidzianym terminie, dopełni i dochowa wszelkich obowiązków, które nakłada na Prezydenta Rzeczypospolitej konstytucja. Uzbrójmy się jeszcze w cierpliwość - odparł podwładny Andrzeja Dudy.

Nieoficjalnie: Andrzej Duda poda termin wyborów prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Andrzej Duda musi ogłosić datę wyborów do 14 sierpnia. Marcin Przydacz podkreślił, że prezydent Duda jest tego świadomy. - Nie jest żadną tajemnicą, że kadencja tego Sejmu kończy się 12 listopada. Konstytucja mówi tutaj o konkretnym terminie wyprzedającym. Ten termin jest w perspektywie następnych kilku tygodni do ogłoszenia wyrobów - stwierdził Szef Biura Polityki Międzynarodowej. Przydacz dodał, że choć termin ogłoszenia daty wyborów upływa 14 sierpnia, "równie dobrze może się to odbyć wcześniej".

Andrzej Duda może zdecydować, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się podczas obchodów "Dnia Papieskiego"

Zgodnie z obowiązującymi przepisami najbliższe wybory parlamentarne mogą odbyć się w jednym z czterech terminów: 15, 22 i 29 października lub 5 listopada. Jak pisaliśmy, z ustaleń Onetu wynika, że Andrzej Duda jest skłonny zdecydować się na pierwszą z wymienionych dat. Będą się wtedy odbywać obchody "Dnia Papieskiego", który upamiętnia rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.