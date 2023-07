W środę Anna Maria Siarkowska oficjalnie poinformowała, że w najbliższych wyborach parlamentarnych wystartuje z drugiego miejsca na liście Konfederacji w okręgu siedlecko-ostrołęckim."Uważam, że należy budować prawicę niezależną od Jarosława Kaczyńskiego. Bo projekt Zjednoczonej Prawicy stracił rację bytu. Rząd pod sterami M. Morawieckiego, gdzie pierwsze skrzypce odgrywają tacy ludzie jak A Niedzielski, ma niewiele wspólnego z prawicą. O tym od dawna głośno mówi Konfederacja. I ma rację" - napisała polityczka.

Jak podkreśliła, nie planowała startować z list Prawa i Sprawiedliwości. "Każdy, kto się trochę orientuje w sytuacji wie, że Jarosław Kaczyński na dźwięk mojego nazwiska dostaje białej gorączki. Sprzeciwiłam się wielu projektom PiS-u, które były antyobywatelskie, niekonstytucyjne i antydemokratyczne. W tych ważnych sprawach, głosowałam tak samo, jak posłowie Konfederacji" - zaznaczyła [pisownia oryginalna - red.]. "Doprowadziłam do zablokowania szkodliwych projektów ustaw w czasie pandemii. Sytuacja byłaby o wiele gorsza, gdyby te projekty weszły życie. Uważam to za swój sukces, który osiągnęłam również we współpracy z Konfederacją. Przypomnę, że zablokowałam trzy antyobywatelskie ustawy wprowadzające segregację sanitarną (w tym tzw. lex Hoc i lex Konfident). Te skandaliczne propozycje PiS-u miały na celu pozbawić Polaków praw obywatelskich tylko dlatego, że nie chcieli przyjąć szczepionki na COVID-19" - twierdzi Anna Maria Siarkowska, która sprzeciwiała się obowiązkowym szczepieniom przeciw chorobie wywoływanej koronawirusem (warto zaznaczyć, że szczepienia te nigdy nie były obowiązkowe w Polsce). "Głosowałam przeciw bezkarności urzędniczej. Przypomnę, że PiS-owi zabrakło wtedy tylko 1 głosu, żeby to przyjąć" - napisała i dodała, że sprzeciwiła się również tzw. lex Tusk.

Anna Maria Siarkowska wystartuje z listy Konfederacji. "Chcę dołożyć swoją cegiełkę"

W dalszej części swojego oświadczenia posłanka podkreśliła, iż otrzymała propozycję ze strony Ruchu Narodowego i ją przyjęła. "Idee narodowe są mi bliskie od młodzieńczych lat. Ja swoich poglądów nie zmieniam. Jestem wierna wartościom które wyznaję i zawsze walczę o to co kocham, nie kalkulując, czy to zapewni mi miejsce na liście czy nie. Nie jestem w polityce po to, by zapewnić sobie miejsce na liście na kolejne wybory. Dla mnie to bez sensu" - stwierdziła. "Nie zabiegałam o to, myślałam raczej o tym, że nie wystartuję w tych wyborach. Cieszę się jednak, że stało się inaczej i że mogę dołączyć do drużyny Krzysztofa Bosaka, którego znam od wielu lat i cenię za merytoryczne podejście do polityki" - dodała.

Chcę dołożyć swoją cegiełkę do budowania niepisowkiej prawicy, gdyż PiS jest prawicą tylko z nazwy. Wiele razy to pokazywał w kwestiach światopoglądowych, gospodarczych, a w szczególności w relacjach z UE. Konfederacja jest dzisiaj jedyną prawicową formacją z dużym potencjałem. Moim zdaniem w następnych tygodniach będzie przebijać kolejne szklane sufity sondażowe

- zaznaczyła. "Zachęcam wszystkich konserwatywnych wyborców, którzy sympatyzowali z PiS-em by wraz ze mną dołączyli do Konfederacji. Narodziła się szansa zbudowania niezależnej od Kaczyńskiego formacji prawicowej, która może wygrać wybory" - napisała.

Anna Maria Siarkowska zasiada w Sejmie drugą kadencję. W 2015 roku kandydowała do Sejmu w okręgu siedleckim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców Kukiz'15. W 2019 roku ubiegała się o reelekcję z list Prawa i Sprawiedliwości. W maju 2022 przystąpiła do Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry (obecnie jest to Suwerenna Polska). Kilka dni temu polityczka dołączyła do koła Konfederacji.

Internauci zauważyli, że dzień przed dołączeniem do tego ostatniego ugrupowania z mediów społecznościowych Siarkowskiej zniknęły krytyczne posty na temat Konfederacji. Sama posłanka twierdziła, że takich wpisów sobie "nie przypomina".

