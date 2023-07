"Czekaj, Tusk do mnie dzwoni!". Lider PO zaskoczył wyborców [WIDEO]

Na Twitterze Donalda Tuska pojawił się minutowy film, na którym szef PO składa telefoniczne podziękowania wyborcom i sympatykom partii za wpłaty na konto partii, które mają wesprzeć kampanię wyborczą przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. "Dzwonię do pani, żeby pani serdecznie podziękować za wpłatę na konto Platformy Obywatelskiej na naszą kampanię" - mówi przewodniczący Platformy do pani Joanny. "Ja również bardzo dziękuję, to nasza wspólna sprawa" - odparła kobieta, którą słyszymy na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

Post na Twitterze opatrzono krótkim hasłem "Dzień dobry, Donald Tusk!". - Czekaj, bo Tusk do mnie dzwoni - mówi kolejny rozmówca, pan Michał. Inna osoba sama dziękuję i przyznaje, że "nie może uwierzyć, że Tusk do niej dzwoni". Szef PO zapewnia autoironicznie, że jego "R jest niepodrabialne, także może pani wierzyć, że to ja". Tymczasem pani Czesława nie dowierza jeszcze bardziej niż poprzedniczka. - Niemożliwe! Mogłabym się prędzej spodziewać lotu w kosmos - mówi inna z niedowierzaniem. Kolejne osoby deklarują, że PO może liczyć na ich głos, a Tusk z kolei zaprasza na marsz 1 października.

W środę 19 lipca szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wygłosił oświadczenie w sprawie sytuacji Joanny z Krakowa, której dramatyczną historię jako pierwsze opisały "Fakty" TVN. - Kilkanaście godzin temu cała Polska zobaczyła co się zdarzyło w Krakowie. Poniżano jej godność, zabrano jej własność. To wszystko w gabinecie ginekologicznym - mówił wówczas były premier. Jak określił, to kolejny dramat Polki w państwie rządzonym przez PiS, ale także coś więcej. Polityk wspomniał również o sytuacjach innych ciężarnych kobiet. - To zmasowany atak służb państwowych w tym policji i prokuratury. Polska pod rządami PiS-u to nie tylko prokurator, policjant, ksiądz w gabinecie ginekologicznym. [...] To też zakusy pisowskiej władzy, żeby wchodzić z buciorami w nasze, wasze życie w każdym aspekcie - powiedział Tusk. - Chcę powiedzieć, że to niezwykle ważne, abyśmy wszyscy zrozumieli, ze jesienne wybory będą decydować o tym, jaka Polska stanie się w październiku. Nie trzeba dużej wyobraźni. [...] Chodzi o życie każdego z was, gdziekolwiek jesteście - powiedział lider PO.

Politycy obozu rządzącego zarzucają opozycji, że wykorzystuje historię Joanny do celów politycznych, a sami, zapewniając o trosce o jej zdrowie, nie chcą komentować sprawy. 18 lipca w "Faktach" TVN wyemitowano materiał, w którym opowiedziano historię Joanny. Kobieta pod koniec kwietnia podjęła decyzję o zażyciu tabletki poronnej, ponieważ poinformowano ją, że ciąża miała zagrażać jej zdrowiu. O zdarzeniu poinformowała swoją lekarkę, która wezwała policję. Jak przekazała stacja, policjantki weszły do gabinetu ginekologicznego. Pacjentka powtarzała policjantom, że nikt jej nie pomagał - sama zamówiła tabletki w sieci.Kobiecie zabrano laptopa, później także telefon - wynika z relacji. Lekarz chciał wezwać kolejny patrol policji w związku z zabraniem rzeczy kobiety, lecz został pouczony o karze za nieuzasadnione wezwanie służb. Lekarzy wylegitymowano, a Joannę zabrano do innego szpitala, gdzie czekał kolejny patrol policji - dowiadujemy się z materiału.

