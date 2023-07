Sikorski jednak nie wystartuje w wyborach? "Radek chyba obraził się na Tuska''

Od jesieni ubiegłego roku nie milkną echa kolejnych kontrowersji związanych z Radosławem Sikorskim. We wrześniu 2022 r. umieścił wpis na Twitterze, w którym zdjęcie wycieku z gazociągu Nord Stream opatrzył krótkimi podziękowaniami dla USA.

W lutym informowaliśmy z kolei, że funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą od 10 lutego br. kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych w latach 2019-2022, przez Radosława Sikorskiego, w związku z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. To reakcja na doniesienia holenderskiego dziennika NRC, który pisał o oświadczeniach majątkowych europosła. Wynika z nich, że europoseł Koalicji Europejskiej otrzymuje 100 tysięcy dolarów rocznie od Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W liście skierowanym do redaktora naczelnego NCR Sikorski podkreślił, że jego działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w oświadczeniu majątkowym, które złożył w PE i polskim parlamencie. Jak dodał, cały dochód z jego działalności gospodarczej pod nazwą Sikorski Global jest opodatkowany w Polsce.

Sikorski już nie chce kandydować? "Radek chyba obraził się na Tuska''

Pomimo tych zawirowań Radosław Sikorski jeszcze w styczniu zapowiadał, że rozważy start w najbliższych wyborach. Jak informuje w środę "Wprost", sytuacja uległa jednak zmianie. Osoba z otoczenia Sikorskiego przekazała gazecie, że polityk miał poinformować znajomych, że nie będzie kandydował ani do Sejmu, ani do Senatu.

- Miał zostawić Europarlament dla stanowiska posła? Chciał zostać marszałkiem Senatu, ale Donald się na to nie zgodził – opowiada "Wprost" jeden ze znajomych Sikorskiego. Jak czytamy, według wstępnych ustaleń stanowisko marszałka Senatu Donald Tusk miał obiecać Adamowi Bodnarowi, który kilka dni temu ogłosił, że będzie startował w wyborach.

- Radek chyba obraził się za to na Tuska i zdecydował w ogóle nie startować - mówi gazecie rozmówca. Pytany przez ''Wprost" o możliwość kandydowania do polskiego parlamentu, Radosław Sikorski nie odpowiedział. Z doniesień gazety wynika również, że polityk prawdopodobnie będzie ponownie kandydował do Parlamentu Europejskiego.

