Przemysław Wipler "jedynką" Konfederacji! Ale zaraz, zaraz. Proces przeciwko niemu wciąż trwa

We wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych Sławomir Mentzen przedstawił kolejną osobę, która w zbliżających się wyborach parlamentarnych wystartuje z list Konfederacji. "Mam przyjemność ogłosić, że Przemysław Wipler właśnie wraca do Nowej Nadziei, którą lata temu zakładał. Będzie też jedynką Konfederacji w Toruniu" - napisał polityk i dodał: "Witaj z powrotem w domu Przemek! A teraz do pracy o wolność, własność i sprawiedliwość!". Sławomir Mentzen załączył do wpisu także zdjęcie, na którym wraz z Przemysławem Wiplerem pozuje przy piwie.

Przemysław Wipler zajął miejsce brata Sławomira Mentzena

Wcześniej z listy w Toruniu startować miał Tomasz Mentzen, brat Sławomira Mentzena. "Niniejszym informuję, że rezygnuję z kandydowania w nadchodzących wyborach. Decyzję podjąłem już jakiś czas temu, poprosiłem mojego brata, aby znalazł zastępcę na moje miejsce w Toruniu. Teraz ze spokojem, mogę powiedzieć, że stanął na wysokości zadania" - stwierdził. Jak dodał, rezygnuje z przyczyn osobistych. "Decyzja ta jest wynikiem przemyśleń, które dojrzewały we mnie już od dłuższego czasu" - podkreślił.

Polityczna kariera Przemysława Wiplera, czyli Korwin, PiS, KORWIN, nic, aż wreszcie Korwin, ale aktualnie to Nowa Nadzieja

Po początkowych niepowodzeniach (w 2002 w wyborach samorządowych, w 2005 w parlamentarnych) w 2011 Wiplerowi udało się zdobyć mandat posła z list PiS. Do partii Kaczyńskiego dołączył niedługo później, ale odszedł z niej w 2013 roku i założył Stowarzyszenie "Republikanie". Przyłączyło się ono następnie do Polska Jest Najważniejsza i innych byłych polityków PO, by założyć wspólnie Polska Razem. W lutym 2014 z częścią działaczy Stowarzyszenia "Republikanie" Wipler opuścił ugrupowanie. Jeszcze w tym samym roku dołączył do Kongresu Nowej Prawicy (czyli ponownie do środowiska związanego z Januszem Korwinem-Mikkem). Wtedy też zyskał sporą popularność w internecie dzięki swoim ostrym wypowiedziom skierowanym pod adresem rządzących. Był kandydatem KNP na prezydenta, ale dostał tylko 4,21 proc. głosów. Na początku 2015 roku opuścił partię wraz z Januszem Korwinem-Mikkem i dołączył do nowo utworzonego KORWiN. Dwa lata później ogłosił jednak koniec aktywności w partii i wycofanie się z życia politycznego.

Jak opisywał sytuację Marcin Kącki, autor książki "Chłopcy idą po Polskę", "(...) Korwin postanowił wyrzucić Wiplera, na twardo. Asystent Korwina zgłosił do prokuratury, że Wipler wybierał pieniądze na swoje prywatne wydatki z konta okołopartyjnej fundacji [Wolność i Nadzieja - red.], choć Wipler tę fundację założył, był jej prezesem, mieściła się u niego w domu, a wpłat na fundację dokonywali jego koledzy". W 2023 r. Wipler oficjalnie wraca do polityki, do partii, która w międzyczasie zmieniła nazwę na Nowa Nadzieja i lidera - na Sławomira Menztena. Mniej oficjalnie, Wipler przemawiał już podczas kongresu partyjnego jesienią 2022 roku, a Menzten podkreślał, że to właśnie Wipler wprowadził go do partii Korwina.

Proces przeciwko Przemysławowi Wiplerowi wciąż trwa

Jak pisało w marcu 2023 roku Radio Zet, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe wciąż toczy się proces przeciwko Przemysławowi Wiplerowi. Chodzi o wcześniej wspomnianą sprawę, w której były parlamentarzysta został oskarżony m.in. o przywłaszczenie pieniędzy Fundacji Wolność i Nadzieja. Miało do tego dojść w latach 2014-2017. "Łącznie chodzi o prawie 150 tysięcy złotych. Przemysław Wipler płacił pieniędzmi fundacji m.in. za prywatne podróże, wizyty w restauracjach, rodzinne wyjazdy, czy gry wideo" - opisywało sprawę Radio Zet. Były poseł PiS pieniądze zwrócił, nie przyznaje się do winy.

Rozgłośnia podaje, że pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się dopiero w listopadzie 2021 roku i "mimo że w sprawie odbyło się już ich kilkanaście, to nic nie zapowiada, żeby proces miał się szybko zakończyć". Pod koniec marca zeznawał główny świadek, czyli były wiceprezes fundacji Łukasz W. "To on w 2016 roku złożył do prokuratury dwa zawiadomienia o nieprawidłowościach w wydatkach fundacji, za które odpowiedzialny miał być Przemysław Wipler. Mimo tego na ubiegłotygodniowej rozprawie niewiele pamiętał. Często unikał odpowiedzi na pytania sędziego, zasłaniając się niepamięcią" - pisze Radio Zet. Jak ustalił portal Gazeta.pl, sprawa wciąż jest w toku. 4 lipca miała odbyć się kolejna rozprawa, została jednak odroczona do września.

- Należy wyraźnie podkreślić, że w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie wydatkowania środków mój Klient zwrócił fundacji równowartość wszystkich wydatków, co do których prokuratura zgłaszała zastrzeżenia. Większość tych środków została zwrócona przed rozpoczęciem postępowania, a duża część przed pojawieniem się jakichkolwiek publikacji prasowych. Nie można także pominąć faktu, że na żadnym etapie działalności fundacji nikt nigdy nie kwestionował sposobu prowadzenia gospodarki finansowej fundacji przez Pana Przemysława Wiplera, a w szczególności nie sygnalizowali tego ani inni fundatorzy, ani członkowie zarządu, ani też darczyńcy - przekazał w styczniu ubiegłego roku portalowi RadioZet.pl mecenas Maciej Zaborowski, pełnomocnik Przemysława Wiplera.

Kim jest Przemysław Wipler?

Przemysław Wipler urodził się na Górnym Śląsku, jednak jeszcze jako nastolatek przeprowadził się do Gdyni. Obronił tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim pracą o "libertariańskim podejściu do państwa". Na studiach dołączył do Unii Polityki Realnej (sygnatariuszami byli m.in. Ryszard Czarnecki, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz), a później został jej rzecznikiem prasowym. Wipler należał także do stowarzyszenia KoLiber, które - gdy do niego dołączył - było jeszcze młodzieżówką UPR. Później stało się niezależną organizacją, a Wipler przez chwilę był jej prezesem. Polityk współpracował z czasopismem "Najwyższy czas!" i Centrum im. Adama Smitha. Był również prezesem i jednym z fundatorów Fundacji Republikańskiej. Zajmował się też bezpieczeństwem energetycznym, był w radzie nadzorczej spółki zarządzającej rurociągiem "Przyjaźń" transportującym ropę naftową z Rosji.

Prywatnie Wipler jest ojcem piątki dzieci. W lipcu tego roku "Gazeta Wyborcza" podała, że Wipler oblał obronę pracy doktorskiej poświęconej funkcjonowaniu komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. "Zabrakło mu jednego głosu, by zostać doktorem i otworzyć sobie drogę do zostania adwokatem" - podkreśliła "GW".

Przemysław Wipler i bójka z policjantami. Polityk miał 1,4 promila alkoholu w organizmie

W 2013 roku o Przemysławie Wiplerze zrobiło się głośno po bójce z policjantami pod jednym z warszawskich klubów, gdzie polityk świętował piątą ciążę żony. Zainterweniował, gdy funkcjonariusze zaczęli legitymować na ulicy dwóch mężczyzn. Zdaniem prokuratury Wipler szarpał policjanta za mundur, kopnął policjantkę, a także rzucał wulgaryzmami w kierunku funkcjonariuszy. Parlamentarzysta został obezwładniony, trafił do izby wytrzeźwień, a następnie do szpitala przy ul. Czerniakowskiej. Na konferencji prasowej zorganizowanej następnego dnia Wipler twierdził, że to on został pobity. Powiedział też, że badanie krwi wykazało u niego 1,4 promila alkoholu. - Miałem tyle alkoholu we krwi, ile przy mojej wadze ma się po wypiciu jednego wina. Te 1,4 promila to jest tyle, ile osoba stukilogramowa ma po wypiciu jednej butelki wina - tłumaczył się.

Trzy lata później były już poseł został skazany na pół roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat próby. Został także ukarany karą grzywny i pokryciem kosztów postępowania, sąd nakazał mu również przeprosić mundurowych. - Wina Przemysława Wiplera nie budzi wątpliwości. Przesłuchano 27 świadków - mówił sędzia Piotr Ermich z Sądu Okręgowego w Warszawie. - Wipler szarpał się, był pod znacznym wpływem alkoholu. Agresywnie wtrącił się w interwencję policji. Był wulgarny - dodał.