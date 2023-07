W czwartek ogłoszono dołączenie trojga posłów Porozumienia do klubu PSL-Koalicji Polskiej. Mowa o Magdalenie Sroce (prezesce Porozumienia), Iwonie Michałek i Stanisławie Bukowcu. Były szef Porozumienia Jarosław Gowin został posłem niezrzeszonym, zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o mandat poselski w najbliższych wyborach parlamentarnych. Dzień wcześniej ogłoszono też współpracę PSL-Koalicji Polskiej ze stowarzyszeniem Młoda Polska Jana Strzeżka (radnego Bielan, byłego wicerzecznika Porozumienia).

- Poszukujemy kandydatów nie tylko ze środowiska PSL-u - mówił w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do pytań o kształt list wyborczych. Jak przypomniał, 460 kandydatów w całym kraju na wspólnej liście Trzeciej Drogi wystawi PSL-Koalicja Polska, a 460 kolejnych - Polska 2050.

- My w tej puli 460 nazwisk chcemy dotrzeć do jak największej grupy wyborców, środowisk, które są potrzebne, żeby wygrać wybory. Gdyby byli w tej puli sami kandydaci PSL-u, to byłoby zawężające, tak samo, gdyby byli tylko sami kandydaci Polski 2050. Otwartość na inne środowiska sprawia, że ten wynik może być bardzo dobry - dodawał.

Rzeczniczka Polski 2050: Hołownia będzie to rozważał

W piątek oświadczenie w tej sprawie wydała Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka prasowa Polski 2050 Szymona Hołowni. Przypomniała, że w kwietniu Polska 2050 podpisała porozumienie o wspólnym starcie w wyborach z PSL. Dodała, że w umowie koalicyjnej zawarto zapis, z którego wynika, że "ewentualne poszerzenie koalicyjnego komitetu wyborczego o inne podmioty polityczne, społeczne i samorządowe wymaga obopólnej zgody" Kosiniaka-Kamysza i Hołowni.

"Przystąpienie Młodej Polski oraz trójki posłów Porozumienia do Koalicji Polskiej, której częścią jest PSL, jest wewnętrzną sprawą tej Koalicji i nie oznacza poszerzenia o te ugrupowania koalicji Trzecia Droga. Odnośnie zaś list kandydatów na posłów, zgodnie z naszą umową powstaną one tylko na zgodny wniosek Przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni i Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego" - dodała Karpa-Świderek.

PSL powiększył się. To członkowie Porozumienia. "Drużyna na wybory"

"Jeżeli PSL zaproponuje start ze swojej puli kandydatów z innych podmiotów politycznych, niebędących częścią Koalicji Polskiej w chwili zawierania przez nas porozumienia z PSL, co de facto rozszerzy skład Trzeciej Drogi, przewodniczący Hołownia będzie to rozważał. Na razie taka kwestia nie została przez naszych partnerów oficjalnie zasygnalizowana" - podsumowała.