Sondaż: Koalicja Obywatelska traci ponad 2 punkty. Lewica dogania Trzecią Drogę

Prawo i Sprawiedliwość utrzymało swoje poparcie na podobnym poziomie w porównaniu do badania przeprowadzonego w czerwcu. Obecnie na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 33,3 proc. badanych, w poprzednim sondażu IBRiS dla Onet.pl było to 33,9 proc. Spadek zanotowała Koalicja Obywatelska, którą poparło 27,6 proc. uczestników sondażu (w czerwcu było to 30,1 proc.). Oddanie głosu na Konfederację deklaruje 13 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.).

Gdyby wybory odbyły się w lipcu, posłów do Sejmu wprowadziłaby również Trzecia Droga, czyli Polska 2050 i PSL (10,3 proc., wzrost o 0,2 pkt proc.) oraz Lewica (9,9 proc., wzrost z 8,8 proc.). 5,9 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby głos.

Z szacunków Onetu wynika, że przy takich wynikach Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 182 posłów, Koalicja Obywatelska - 150, Konfederacja - 53, Trzecia Droga - 38, a Lewica - 36. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej. Tym samym KO, Trzecia Droga i Lewica nie miałyby większości, uzyskując łącznie 224 mandaty.

Sondaż został przeprowadzony w środę i czwartek na ogólnopolskiej próbie tysiąca osób metodą CATI (telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo).

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Przy wzięciu pod uwagę tylko wyborców zdecydowanych (tj. bez odpowiedzi "nie wiem"), PiS uzyskał w sondażu IBRiS dla Onet.pl ok. 35,4 proc., Koalicja Obywatelska - ok. 29,3 proc., Konfederacja - ok. 13,8 proc., Trzecia Droga - ok. 11 proc., a Lewica - ok. 10,5 proc.

Dla porównania, Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 r.) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 43, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 27, w kole poselskim Konfederacji - 9, kole Polska 2050 - 6. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Dziewięcioro posłów jest niezrzeszonych.