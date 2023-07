Sondaż: PiS utrzymuje poparcie z czerwca. Konfederację i Trzecią Drogę dzielą cztery punkty

Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu IBRiS dla "Wydarzeń" odnotowało wynik zbliżony do badania z czerwca. W lipcu chęć oddania głosu na PiS zadeklarowało 33,2 proc. badanych, w czerwcu było to 33,5 proc. Na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 28,3 proc. ankietowanych (identyczny wynik w porównaniu z czerwcowym). Spory wzrost odnotowała Konfederacja - chce ją poprzeć 15,2 proc. badanych (w czerwcu było to 11,7 proc.). Na Trzecią Drogą, czyli Polskę 2050 i PSL, chce zagłosować 11,1 proc. wyborców (wzrost o 0,5 pkt proc.), a na Lewicę - 8,1 proc. (spadek o 1,6 pkt proc.). 4,1 proc. badanych nie wie, na kogo chciałoby oddać swój głos.

Jak wskazują wyliczenia politologa dr. Macieja Onasza, takie wyniki przełożyłyby się na ok. 178 mandatów dla PiS, ok. 138 dla Koalicji Obywatelskiej, ok. 66 dla Konfederacji, ok. 50 dla Trzeciej Drogi i ok. 27 dla Lewicy. Jeden mandat przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

Sondaż został przeprowadzony w czwartek i piątek na próbie 998 osób metodą CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne).

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Przy wzięciu pod uwagę tylko wyborców zdecydowanych (tj. bez odpowiedzi "nie wiem"), PiS uzyskał w sondażu ok. 34,6 proc., Koalicja Obywatelska - ok. 29,5 proc., Konfederacja - ok. 15,9 proc., Trzecia Droga - ok. 11,6 proc., a Lewica - ok. 8,5 proc.

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 r.) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 43, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 9, kole Polska 2050 - 6, kole Porozumienia - 4. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Ośmioro posłów jest niezrzeszonych.