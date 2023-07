Kaczyński na pikniku PiS w Małopolsce o obietnicach i niskim bezrobociu. Reakcja? Słabe brawa

Zobacz wideo Tusk prześmiewczo o Kaczyńskim: Wygodniej Prezesowi debatować w Pułtusku, niż z całym Tuskiem

W niedzielę Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało spotkanie z wyborcami na pikniku w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce. Prezes partii rządzącej swoje wystąpienie zaczął od tego, że "my nasz program chcemy mieć przekonsultowany." - A co to znaczy? Chcemy usłyszeć od obywateli, co jest potrzebne, czego chcą. I nie chodzi tylko o sprawy wielkie, ale o wszystkie istotne. Władza jest po to, żeby te sprawy załatwiać - zadeklarował. - Ktoś może powiedzieć, że gdyby tu stanął ktoś z konkurentów, mógłby powiedzieć to samo. Jest różnica. My nie wprowadzaliśmy nikogo w błąd. Myśmy to, co obiecywaliśmy w 2015 roku zrealizowaliśmy - mówił Kaczyński, po czym wymienił 500 plus i podniesienie płacy minimalnej.

Weźcie państwo pod uwagę, jak myśmy z tą inflacją walczyli: w interesie ogromnej większości Polaków, żeby nie było bezrobocia i żeby PKB nie spadło. [...] Zapewniam, że za niedługo ta inflacja będzie spadać, a za niedługo zniknie. To znaczy, nie zniknie zupełnie, bo zawsze jakaś jest, ale będzie znośna

- obiecał Kaczyński. Chcąc wyprostować swoje słowa, zaczął mówić o deflacji, po czym stwierdził, że nie będzie dawał wykładu o ekonomii. Po tym, jak powiedział, że w Polsce jest niskie bezrobocie, najniższe w Unii Europejskiej, oklaski były ledwie słyszalne, jedna osoba krzyknęła "brawo!".

Kaczyński atakuje Tuska i PO: To jest prawdziwa komuna!

- My jesteśmy wiarygodni. Powiedzieliśmy, że będziemy służyli społeczeństwu, a nie elitom i zewnętrznym interesom - powiedział Kaczyński, a zgromadzeni zaczęli klaskać. Następnie prezes PiS-u przeszedł do ataku na szefa PO. - Bo co robił ten krzykacz Tusk, który nieustannie nas obraża, wrzeszczy, przeklina. Co on robił? Doprowadzał do tego, że jak był interes niemiecki i polski, to zawsze wygrywał niemiecki - stwierdził wicepremier. Mówiąc dalej o Donaldzie Tusku, ocenił, że "na zimno się wykańczano polskie stocznie, żeby nie padły stocznie niemiecki".

My nigdy do niczego takiego nie dopuściliśmy. Uważamy, że obowiązkiem władz państwa jest bronić interesów swojego narodu. Będziemy wspierać Ukraińców, ale będziemy przede wszystkim bronić polskiego interesu narodowego. Wybory, które będą w październiku, zdecydują o tym, jak będzie wyglądać nasze państwo i kto będzie w nim podejmował decyzje

- mówił, wzbudzając pojedyncze okrzyki zebranych. Większy aplauz wywołało wyśmianie gry w piłkę przez oponentów politycznych i wytknięcie ich "niedojrzałości" oraz określenie "chłopcami w krótkich majtkach". - Jak się pełni władzę, to piłka, winko, cygarka - to jest styl rządzenia? To sytuacja, jak grupa chłopaków się dorwała do władzy. A władza jest dla ludzi dojrzałych - stwierdził prezes PiS-u. - Przed nami bój o Polskę. My potrafimy rządzić. Mamy środki na politykę społeczną, na zbrojenia - nasz rząd jest odpowiedzialny. Władza jest dla ludzi dojrzałych i dla twardych patriotów - podkreślił i dodał, że o tym jest głosowanie, które "najprawdopodobniej będzie w połowie października". - Jeszcze pan prezydent nie podjął decyzji, ale dużo wskazuje, że to będzie połowa października, akurat 15 to niedziela. Ale podkreślam: to decyzja prezydenta - mówił do wyborców partii Kaczyński.

SLD jest nieboszczykiem, Lewica ta zorganizowana jest taka sobie, ledwie dycha, a prawdziwa komuna dziś to PO. Tylko tamci byli Moskwa, a ci Berlin, ale na jedno wychodzi. My musimy obronić Polskę i wierzę, że z Państwa pomocą obronimy nasz kraj

- zapewnił na koniec szef PiS-u.

