Sondaż: PiS bez samodzielnej większości. Rekordowy wynik Konfederacji

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w sondażu IBRiS dla Radia ZET poparcie na poziomie 35,1 proc. (w czerwcu było to 34,4 proc.). Chęć oddania głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 27,4 proc. badanych (spadek o 1,7 pkt proc.). Na Konfederację chciałoby zagłosować natomiast 15,7 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2,3 pkt proc. Posłów do Sejmu wprowadziłyby również Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL) z wynikiem 10,8 proc. (wzrost o 1,4 pkt proc.) oraz Lewica (9,4 proc., wzrost o 0,8 pkt proc.). 1,6 proc. ankietowanych jest niezdecydowanych.

Z szacunkowych wyliczeń politologa dr. Macieja Onasza udostępnionych na Twitterze wynika, że przy takim rozkładzie poparcia Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na ok. 183 mandaty w Sejmie, Koalicja Obywatelska - ok. 133, Konfederacja - 70, Trzecia Droga - 44, a Lewica - ok. 29.

Sondaż przeprowadzono w poniedziałek i wtorek na ogólnopolskiej próbie 1000 osób metodą CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne).

Wybory parlamentarne 2019. Jakie poparcie uzyskały poszczególne partie?

Przypomnijmy: Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach do Sejmu (w 2019 r.) zdobyło 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL-Koalicja Polska - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc. Wówczas przełożyło się to na 235 mandatów dla PiS, 134 dla KO, 49 dla listy SLD, 30 dla PSL-Koalicji Polskiej, 11 dla Konfederacji. Jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Obecnie w klubie PiS zasiada 228 posłów, w klubie KO - 126, Lewicy - 43, Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści - 24, w kole poselskim Konfederacji - 9, kole Polska 2050 - 6, kole Porozumienia - 4. Po trzech posłów zrzeszają koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia, Lewica Demokratyczna, Polskie Sprawy i Wolnościowcy. Ośmioro posłów jest niezrzeszonych.