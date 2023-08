Zdrowie psychiczne na wybory. Sprawdzam, co nam proponują politycy

Pandemia, lockdowny, wojna w Ukrainie, inflacja, kryzys mieszkaniowy, kryzys klimatyczny - to wszystko, jedno za drugim, przeżyliśmy i przeżywamy w ostatnich latach. Trudno się dziwić, że kondycja psychiczna staje się dla Polek i Polaków jedną z najbardziej palących kwestii. W badaniu Kantar dla Gazeta.pl zdrowie psychiczne znalazło się na czwartym miejscu wśród priorytetów obywateli. Za istotną sprawę uznało je 89 proc. badanych. Niższe wyniki miały m.in. bezpieczeństwo kraju, praworządność, wolność mediów czy wysokość podatków.

W tym tekście sprawdzam, czy tę potrzebę zauważyli politycy. A jeśli tak, to co chcą zmienić w kwestii ochrony zdrowia psychicznego. Ograniczyłam się do głównych partii parlamentarnych: PiS, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi (PSL + Polska 2050) i Konfederacji. Wiedzy szukałam w programach wyborczych, konferencjach prasowych, projektach ustaw i rozporządzeń. Zapraszam.

PiS: Kombinujmy, najwyżej jeszcze coś się popsuje

Program wyborczy PiS ma się ukazać dopiero po wakacjach, a żadne kwestie związane ze zdrowiem psychicznym nie załapały się na czerwcową konwencję partii. (Jedyna zapowiedź, którą można by podciągnąć pod tę kategorię, to bezpłatne leki dla dzieci - stuprocentowa refundacja obejmie też zapewne niektóre leki na choroby i zaburzenia psychiczne) Na szczęście partia rządząca to zawsze szczególny przypadek: zamiast obiecywać, może się wykazać działaniami. Choć "wykazać się" to w przypadku rządu PiS chyba złe słowo. Przypomnijmy sobie dwie głośne sprawy.

Styczeń 2022. Przedsiębiorca Aleksander Twardowski zakłada zbiórkę na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Spontaniczny zryw pozwala zebrać ponad milion złotych na nieprzerwane działanie telefonu. Powód? Rząd Mateusza Morawieckiego nie przyznał linii finansowania na kolejny rok. Zamiast tego przeniósł bezpłatny telefon zaufania pod skrzydła Rzecznika Praw Dziecka. A jest nim Mikołaj Pawlak, człowiek, który chciał rozróżniać klaps od bicia i snuł opowieści o tym, że edukatorzy seksualni podają dzieciom "środki na zmianę płci".

Grudzień 2022. Ministerstwo Zdrowia przekazuje do konsultacji publicznych projekt zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Nowelizacja ma nie wywracać niczego do góry nogami - jej celem ma być zmiana przestarzałej terminologii zastosowanej w ustawie. W praktyce jednak zmiany są ogromne. Gdyby ustawa weszła, można by było przymusowo umieszczać w szpitalach psychiatrycznych dowolną osobę z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi. To znaczy: trzymać na siłę w szpitalu kogoś, kto ma depresję, zaburzenia snu czy cierpi na zespół stresu pourazowego. Pojawiają się skojarzenia z sowieckimi psychuszkami, w sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

A dawniejsze zmiany zrealizowane przez rząd PiS? W roku 2019 otwarto nową specjalizację w ochronie zdrowia: psychoterapię dzieci i młodzieży. Czteroletnie szkolenie specjalizacyjne mogą obecnie odbyć absolwenci kierunku lekarskiego, a także pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki i resocjalizacji. Niedawno rząd chciał też wprowadzić rozporządzeniem specjalizację z psychoterapii dorosłych. Pomysł nie jest pozbawiony zalet (dziś osoba, która chce zostać profesjonalną psychoterapeutką, musi wyłożyć na szkolenie kilkadziesiąt tysięcy złotych - a specjalizację finansuje państwo). Ale swoje wady też ma. Projekt oprotestowało środowisko psychoterapeutyczne, które samo wcześniej apelowało, by uregulować zawód psychoterapeuty - ale ustawą. Prof. Bogdan de Barbaro w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" mówił m.in., że proponowany w rozporządzeniu centralny egzamin zmedykalizuje zawód i odbierze autonomię różnym nurtom psychoterapii; że formuła egzaminu nie pasuje do tego, co powinno się sprawdzać u kandydata na terapeutę; że państwo będzie mogło na niejasnych zasadach odbierać ośrodkom prawo do szkolenia psychoterapeutów. A do tego: że rozporządzenie zakłada wykształcenie stu psychoterapeutów rocznie, podczas gdy w obecnym modelu co roku przybywa ich kilkuset.

I jeszcze (uff, przy innych partiach będzie krócej) trzy słowa o rządowych programach ochrony zdrowia psychicznego. Trzy słowa brzmią: jest jak jest. Trwająca od kilku lat reforma psychiatrii szła w dobrze ocenianą stronę - odchodziła od modelu szpitalnego na rzecz opieki środowiskowej, blisko domu. Ale już rok temu Polskie Towarzystwo Psychiatrii Środowiskowej w liście otwartym do premiera pisało, że nie całkiem to wychodzi - dostrzegało sygnały powrotu do słabo działającego, scentralizowanego systemu. A najnowszy Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest rozciągnięty na długich 8 lat i średnio precyzyjny. Brak w nim harmonogramu kolejnych zmian i informacji o tym, jak zostaną sfinansowane.

Koalicja Obywatelska: Z Owsiakiem i Wojciechowską

W marcu 2023 r. w Senacie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Przed nim miała miejsce konferencja. Przemawiali: przewodnicząca zespołu posłanka Marta Golbik (KO), marszałek Senatu Tomasz Grodzki (też KO), Jurek Owsiak i Martyna Wojciechowska. Alarmowali, że psychika dzieci w Polsce jest w opłakanym stanie, a system nie działa. Owsiak oferował wsparcie Fundacji WOŚP w potrzebnych zakupach, Wojciechowska proponowała pierwszą pomoc psychologiczną w szkołach.

Recepty? W maju, po śmierci Kamilka z Częstochowy, odbyła się konferencja, podczas której Koalicja Obywatelska zaprezentowała projekt pod nazwą "Polska Konstytucja Ochrony Dzieci". Jednym z jej filarów, jest "wypracowanie narodowej strategii ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży". Kierunków takiej strategii Koalicja Obywatelska jak na razie nie zarysowała. W czerwcu przedstawiciele partii zapowiedzieli też stworzenie senackiego projektu ustawy, która umożliwiłaby osobom od 16. roku życia swobodny dostęp do psychologa bez zgody opiekunów prawnych. Młodszym nastolatkom - od 13. do 16. roku życia - przysługiwałoby prawo do trzech wizyt bez zgody opiekuna. "Młodzi ludzie nieraz dużo lepiej zdają sobie sprawę z tego, że potrzebują pomocy, niż ich opiekunowie, ale obecnie prawo im uniemożliwia samodzielne korzystanie z psychoterapii" - mówiła Marta Golbik.

A w kwestii programów: Platforma Obywatelska nie przedstawiła jeszcze nowego programu wyborczego, za to w programie Nowoczesnej (2022) znalazł się ustęp:

Ze względu na rosnące problemy psychiczne dzieci i młodzieży (depresje, uzależnienia, agresja i inne) wzmocnimy pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży, przeprowadzimy reformę opieki psychologiczno-psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Zwiększymy liczbę miejsc rezydenckich na specjalnościach psychiatria i psychiatria dziecięca. Zwiększymy dostęp do pomocy psychologicznej dla dorosłych, w tym seniorek i seniorów.

Lewica: Edukacja emocjonalna i psycholog w każdej szkole

"Rozmawialiśmy i z nauczycielami, i z psychologami, i z młodzieżą" - tak poseł Tomasz Trela opowiadał o 18 regionalnych okrągłych stołach wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, które w tym roku zorganizowała Lewica. Pomysłodawczynią akcji była Paulina Piechna-Więckiewicz. Jak informuje partia, w spotkaniach wzięło udział w sumie ponad 900 osób. A w lipcu Lewica przedstawiła wypracowane rozwiązania.

Tutaj mamy już dość konkretne propozycje, więc będzie gęsto. Co chce zapewnić Lewica? Po pierwsze, psychologa dostępnego w każdej szkole. Po drugie, edukację emocjonalną w podstawie programowej (jak mówiła Paulina Piechna-Więckiewicz, o tej potrzebie mówią sami uczniowie). Po trzecie, monitorowanie zagrożeń zdrowia psychicznego u dzieci przez pediatrów i nauczycieli już od przedszkola - nauczyciele mieliby także przejść szkolenia z rozpoznawania takich zagrożeń.

Po czwarte, Lewica proponuje dostęp do opieki psychologa bez zgody rodziców od 15. roku życia (w tej chwili potrzebna jest zgoda obojga, więc jeden rodzic może zablokować terapię dziecka). Po piąte, pomoc psychologiczną dla całej rodziny w ramach opieki nad dzieckiem w kryzysie. Po szóste, finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości psychoterapii dla dzieci, które doświadczyły lub były świadkami przemocy.

Po siódme, więcej pieniędzy na wynagrodzenie i infrastrukturę w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Po ósme, uchwalenie ustawy o zawodzie psychologa (jak mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: także po to, by szkolni psychologowie mogli pracować z dziećmi sami, a nie tylko kierować je dalej do poradni). I po dziewiąte: powołanie międzyresortowego zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, z przedstawicielami ministerstw zdrowia, edukacji oraz rodziny i polityki społecznej.

Trzecia Droga: Psychiatrzy dla dzieci, psycholodzy dla seniorów

Jeśli chodzi o sojusz Polski 2050 i PSL, w kwestiach związanych z ochroną zdrowia psychicznego prym wiedzie zdecydowanie ta pierwsza. W marcu tego roku podczas konferencji prasowej partia Szymona Hołowni przedstawiła kilka propozycji, które miałyby ułatwić dostęp do opieki psychiatrycznej.

To m.in. refundacja przez państwo pierwszej prywatnej wizyty "młodego człowieka" u psychiatry, o ile przez miesiąc nie uda mu się dostać na wizytę w ramach publicznego systemu. Dla dorosłych ten czas miałby wynosić trzy miesiące od otrzymania skierowania (tak przynajmniej wynika z jednej z "10 obietnic" Polski 2050, która proponuje takie rozwiązanie dla wizyt u lekarzy wszystkich specjalności). Partia proponuje również dolać do programu reformy psychiatrii dziecięcej przynajmniej miliard złotych z tzw. "Funduszu Covidowego". Hołownia chce też zapewnić, by do 2027 r. przynajmniej 6 proc. wszystkich wydatków na ochronę zdrowia przeznaczono właśnie na psychiatrię (obecnie to o ponad 2 proc. mniej).

A co do PSL: w jego programie z 2022 r. "Pakt dla zdrowia" stanowi pierwszy filar, ale kwestii związanych konkretnie z ochroną zdrowia psychicznego próżno w nim szukać. Tylko w części o polityce społecznej jest propozycja, by w każdej gminie znalazł się dom seniora zapewniający opiekę psychologa - obok fizjoterapeuty, pielęgniarki i ratownika medycznego - przez 8 godzin dziennie 7 dni w tygodniu.

Konfederacja: Wsparcie po poronieniu

Znieśmy lockdown, aby ratować (...) zdrowie psychiczne Polaków, dzieci i młodzieży, która jest zamknięta w domach i pogłębia się jej uzależnienie od komputera i telefonu

- apelował poseł Konfederacji Krystian Kamiński dwa lata temu. Lockdowny są już zniesione. A troska partii o zdrowie psychiczne Polaków i uzależnienia młodzieży jakoś ucichła.

Konfederacja podczas czerwcowej konwencji przedstawiła już swój pełen tegoroczny program wyborczy. Dokument ma 116 stron, więc jest co przeglądać. Ale rozdział o zdrowiu skupia się na prywatyzowaniu publicznego systemu. Gdyby w Polsce zapanował model promowany przez Konfederację, nie ma co liczyć na lepszy dostęp do psychiatrii i psychoterapii, zwłaszcza jeśli chodzi o uboższe Polki i Polaków - czyli tych, którzy i dziś mają z tym kłopot.

Jakiekolwiek wzmianki o psychice w całym programie Konfederacji są dwie. Po pierwsze, partia informuje, że prowadzony przez nią Parlamentarny Zespół ds. Opieki Okołoporodowej organizował webinary ze specjalistami dotyczące m.in. wsparcia psychologicznego "dla kobiet po stratach" (zapewne chodzi o poronienie). Druga wzmianka pojawia się w dziale "Bezpieczne granice". Według Konfederacji krytycznie ważną sprawą ma być promocja kultury posiadania broni, czyli "formowanie obywateli jako ludzi nie tylko psychicznie przygotowanych do walki w obronie ojczyzny, ale też posiadających podstawowe umiejętności w tym zakresie". Tyle.

Albo młodzież, albo cisza

Podsumujmy: Konfederacja o zdrowiu psychicznym obywateli milczy. PiS też nie bardzo porusza ten temat w kampanii (w tym tekście opisałam głównie działania władzy, każdy inny rząd i każde inne ministerstwo zdrowia też musiałyby jakoś realizować zadania związane z psychiatrią). Innym partiom na opozycji najbardziej wydaje się leżeć na sercu kwestia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. To na tej grupie skupia się i Lewica, i Koalicja Obywatelska, i Polska 2050. Ich propozycje są różne - bardziej lub mniej szczegółowe - ale problem dostrzegają wszystkie trzy ugrupowania. Nic w tym dziwnego. Statystyki dotyczące prób samobójczych czy depresji wśród polskich nastolatków zatrważają. Ten problem nie rozwiąże się sam. A propozycje dla dorosłych? Możliwe, że jeszcze poczekamy.