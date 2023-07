PE zagłosował za rezolucją ws. Polski. Fogiel: Nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda sytuacja

Parlament Europejski przyjął we wtorek rezolucję dotyczącą polskiego prawa wyborczego, przepisów o powołaniu komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów (tzw. lex Tusk) oraz dotyczącą praworządności. Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 472 europarlamentarzystów, 136 było przeciw, a 16 wstrzymało się. W dokumencie stwierdzono m.in., że "od kilku lat praworządność w Polsce pogarsza się w wyniku systematycznych działań rządu" i "sytuacją tą nie zajęto się w wystarczającym stopniu". Przypominano też, że pod koniec marca, a więc na kilka miesięcy przed wyborami, przyjęto nowelizację kodeksu wyborczego. Według PE zmiany "mogą mieć dyskryminujący wpływ w związku z ograniczeniem czasowym dotyczącym liczenia głosów oddanych przez wyborców za granicą, co grozi unieważnieniem takich głosów".

Posłowie dodali też, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego RP, która rozpatruje spory wyborcze, nie może być uznana za niezawisły i bezstronny sąd. Wskazano, że "obecny polski "Trybunał Konstytucyjny" jest nielegalny, nie ma mocy prawnej ani niezależności i nie jest uprawniony do dokonywania wykładni Konstytucji, a jego opinię na temat zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw należy uznać za nieważną". Europarlament wezwał też Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE do zorganizowania "pełnej misji obserwacji wyborów na zbliżające się wybory parlamentarne w Polsce".

Radosław Fogiel o rezolucjach "suflowanych przez opozycję"

- Parlament Europejski przyjął już tyle rezolucji suflowany przez naszych opozycyjnych kolegów. Nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, więc co ja mogę tutaj powiedzieć? (...) Myślę, że z tych 470 osób, jeżeli znalazłoby się siedem, które wie, o co tak naprawdę chodzi, które przeczytało np. kodeks wyborczy... - stwierdził w środę w TVN24 były rzecznik PiS, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. - Darujmy sobie, co się dzieje w praworządności, demokracji, bo to rozdzieranie szat słyszymy od przejęcia władzy przez PiS. (...) Wszystko jest z nimi w najlepszym porządku - dodał.

- Parlament Europejski jest ciałem politycznym, w związku z tym wydaje z siebie oświadczenia polityczne. Nie jesteśmy nimi w żaden sposób związani. W większości autorzy tej rezolucji nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda sytuacja w Polsce. Nie wiedzą, że są wpuszczani w maliny przez naszych kolegów z opozycji - przekonywał parlamentarzysta.